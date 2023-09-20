20.09.2023 12:05 Віталій Хінєвіч

Розмінування Харківської області: інформація від піротехніків

Протягом доби 19 вересня 2023 року піротехнічні підрозділи ДСНС у Харківській області знешкодили 151 вибуховий предмет.

У прес-службі ДСНС розповіли, як триває гуманітарне розмінування Харківщини, повідомляє РЕДПОСТ.

За минулу добу 19 вересня піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 5 га території, з них 4100 кв.м. за допомогою машин механізованого розмінування, 6 км ліній електропередач, 300 метрів газопроводу, 2400 кв.м. акваторії у Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області.

Саперами виявлено та знешкоджено 151 одиницю ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. До робіт залучався 31 піротехнічний розрахунок ДСНС у складі 156 саперів та 63 одиниць техніки.

Всього, з початку бойових дій піротехніки ДСНС обстежили близько 3615 га території 278 км автомобільних доріг, 2597 км ЛЕП, 159,5 км залізничних колій та 201 км газопроводів, 3 га акваторій де виявлено та знешкоджено 77 тис. 832 ВНП.