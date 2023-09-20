20.09.2023 11:45 Віталій Хінєвіч

Харківський IT кластер зріс майже удвічі з початку війни

З початку повномасштабного вторгнення кількість учасників та партнерів «Kharkiv IT Cluster» зросла майже вдвічі.

Про це сьогодні, 19 вересня, на інвестиційному форумі повідомила виконавчий директор «Kharkiv IT Cluster» Ольга Шаповал, передає РЕДПОСТ.

За її словами, до вторгнення рф у Харкові працювали 50-55 тис. айтівців, із них після евакуації у квітні 2022 року залишилось 10%. Зараз у Харкові живуть та працюють 20-25 % айтівців, і спостерігається тенденція до повернення фахівців цієї галузі.

«Харківський IT кластер як організація майже удвічі зріс з моменту вторгнення рф в Україну. Консолідуючись, компанії виживали. Сьогодні з понад 270 учасників та партнерів ми маємо лише один кейс, коли компанія закрила свій бізнес», - зазначила Ольга Шаповал.

Крім того, був запущений «IT Cluster in the Cloud» - проєкт з підтримки малих та середніх IT-компаній, фахівці яких вимушено розмістилися по всій Україні та світу. Завдяки цьому проєкту до партнерства долучилися ще 254 компанії, які допомагають Харкову.