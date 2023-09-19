19.09.2023 20:11 Дмитро Колонєй

Харків має чіткий план повоєнного відновлення та буде привабливим для інвесторів - Ігор Терехов

Інвестиційний форум «Kharkiv: Restart», присвячений відновленню міста Харкова, пройшов в Києві.



Харків має чіткий план повоєнного відновлення та буде привабливим для інвесторів - Ігор Терехов



Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Міськраду, у інвестиційному форумі «Kharkiv: Restart» взяли участь заступник керівника Офісу Президента України Олексій Кулеба, віцепрем'єр-міністр України - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, народний депутат, голова наглядової ради Урядового офісу із залучення та підтримки інвестицій «UkraineInvest» Давид Арахамія, голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, народні депутати, представники державних агенцій, міжнародних інвесторів, промислових підприємств тощо.

Як зазначив Ігор Терехов, тільки місто, яке має чіткий план дій щодо повоєнного відновлення, буде привабливим для інвесторів і зможе розвиватися.

«Я впевнений, що місто Харків є і буде таким містом. Сьогодні всі міста борються між собою за інвесторів, і місто, яке створить для них сприятливі умови, отримає інвестиції. Ми - відкриті, ми - прозорі, і я та моя команда працюватимемо над тим, щоб залучати інвестиції. Ми супроводжуватимемо кожного інвестора, надаватимемо всі можливі умови в наших індустріальних парках, виділятимемо земельні ділянки, підключатимемо до міських комунікацій. Ми готові до цієї роботи», - підкреслив мер Харкова.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що під час інвестиційного форуму Харків та Кошице підписали Угоду про встановлення партнерських відносин.