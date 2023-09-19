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19.09.2023  20:41   Дмитро Колонєй

Від авіаударів та обстрілів постраждали одинадцять селищ Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 19 вересня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

Постраждали від авіаударів та обстрілів окупантів одинадцять селищ Харківщини
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна.
 
  • На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з території РФ. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали 3 населених пункта Харківщини: Амбарне, Строївка, Тополі.
  • На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару в районах Іванівки та Куп’янська. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали 6 населених пунктів Харківщини: Красне Перше, Лиман Перший, Синьківка, Котлярівка, Крохмальне, Берестове.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойвих дій на Харківщині ввечері 18 вересня 2023 року.

 

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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