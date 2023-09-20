Прогноз погоди у Харкові на 20 вересня

Чисте небо у другій половині дня зникне за хмарами, але ввечері погода знову проясниться. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
20 вересня очікується мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер південний, 5–10 м/с.
Температура повітря: вночі 9–11° тепла, вдень 24–26° вище нуля.
Сьогодні особливо добре ви почуватиметеся далеко від насидженого місця – у відрядженні, у роз'їздах, на відпочинку.
Чисте небо у другій половині дня зникне за хмарами, але ввечері погода знову проясниться. Без опадів.
Сьогодні рекрутери, вони ж хедхантери, вони ж найманці, вони ж менеджери з підбору персоналу відзначають професійне свято.
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