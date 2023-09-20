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20.09.2023  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 20 вересня

Чисте небо у другій половині дня зникне за хмарами, але ввечері погода знову проясниться. Без опадів.

харків

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

20 вересня очікується мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер південний, 5–10 м/с.

Температура повітря: вночі 9–11° тепла, вдень 24–26° вище нуля.

Народні прикмети

  • Цього дня звертали увагу на цибулю. Якщо наросло багато лушпиння, значить, зима настане рано і буде суворою.
  • Якщо вранці не чути щебетання птахів, то зима буде сніжною.
  • Журавлі високо та повільно летять — до холодної та дощової осені.
  • Наші пращури слідкували за ялинковими шишками: якщо вони виросли низько – до ранніх морозів, а якщо вгорі – слід чекати на справжній холод у кінці зими.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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