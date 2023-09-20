Гороскоп на 20 вересня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Сьогодні особливо добре ви почуватиметеся далеко від насидженого місця – у відрядженні, у роз'їздах, на відпочинку.
Категоричність Овнів та небажання йти на компроміс можуть спричинити розбіжності з оточуючими. Зірки радять подумати: якщо суперечка не принципова, то чому б і не поступитися?
День роздоріжжя: сьогодні Тельцям доведеться зробити вибір. І після прийнятого тертя забути про інші варіанти, тому зірки закликають ретельно зважити всі «за» і «проти».
Бажання вперто тягнути Близнюків в один бік, а логіка та факти – в інший. Зірки радять Близнюкам не поспішати: велика ймовірність, що прийняте рішення може виявитися неправильним.
День надає Раку добрі можливості там, де можна зав'язати нові знайомства. Зірки радять обов'язково вибратися у світ – відвідати якийсь захід, посидіти у кафе чи просто сходити у гості.
Лев не буде налаштований займатися рутинною роботою: у його голові шумить вітер далеких мандрівок. Зірки радять йому поєднати приємне з корисним, зайнявшись плануванням відпочинку, навіть якщо він поки що і не передбачається.
Діві потрібно внести в своє життя якнайбільше різноманітності, побувавши там, де вона ще не бувала, і обзавівшись новими враженнями. Прогулянка парком, романтичне знайомство, погляд у вікно електрички або в ілюмінатор літака – все це поверне яскравість фарб.
Зірки радять Терезам провести якомога більше часу поза домом – це шанс чудово провести час і зав'язати цікаві знайомства. Пам'ятайте: добрий день не починається з будильника і не закінчується телевізором.
День провокуватиме конфліктні ситуації, і якщо Скорпіон захоче обійти гострі кути, йому доведеться проявити всі свої дипломатичні здібності.
Ключ до успіху Стрільця – допомога і сприяння людей, що знаходяться поруч. Варто уважно прислухатися до того, що говорять довкола: з розмов оточуючих Стрілець може дізнатися про щось цікаве – наприклад, інформацію чи цінну ідею.
Козеріг може миттєво спалахнути інтересом до чогось, а також сам здатний заразити емоціями оточуючих! Можливо, саме у нього виникне нове хобі чи романтичне знайомство, а може, Козеріг сам послужить натхненником якогось проекту.
День не дуже вдалий для того, щоб почати втілювати ідеї в життя, але для того, щоб їх генерувати, підходить ідеально! Плани, продумані Водолієм, виявляться слушними і мають добрі шанси на успіх.
Найкраще рішення – провести день у русі. Заняття фітнесом, шопінг, нові знайомства – все це просто життєво необхідне Рибам. Головне – не втрачати контроль над ситуацією і над собою.
Сьогодні особливо добре ви почуватиметеся далеко від насидженого місця – у відрядженні, у роз'їздах, на відпочинку.
Чисте небо у другій половині дня зникне за хмарами, але ввечері погода знову проясниться. Без опадів.
Сьогодні рекрутери, вони ж хедхантери, вони ж найманці, вони ж менеджери з підбору персоналу відзначають професійне свято.
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