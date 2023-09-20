20.09.2023 07:30 Рита Парфенова

20 вересня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Сьогодні рекрутери, вони ж хедхантери, вони ж найманці, вони ж менеджери з підбору персоналу відзначають професійне свято.

20 вересня 2001 року кілька кадрових агенцій країн СНД заснували та вперше відзначили День рекрутера. Проведення Днів рекрутера було підтримано чотирнадцятьма громадськими організаціями країн СНД.

Зараз День рекрутера вже перетворився на соціально-значиму подію, в ході якої професіонали кадрової індустрії діляться з громадськістю цікавою та корисною інформацією щодо ситуації на ринку праці.

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Щороку у третю середу вересня в Україні професійне свято відзначають фахівці у галузі управління персоналом.



Професія HR-менеджера, або фахівця з управління персоналом (від англійської — human resources), з’явилася не так давно. Раніше працівники відділу кадрів виконували рутинну роботу, оформлюючи нових співробітників та заповнюючи документи на відпустку та звільнення, а от коло обов’язків HR-менеджерів значно ширше. Менеджери з персоналу можуть виконувати роботу кадровика, рекрутера та HR разом узятих. Вони підбирають персонал, оформлюють кадрові документи, займаються адаптацією нових співробітників, організовують корпоративи та тренінги.

Народні прикмети

В давнину у цей період починали прибирати бджолині вулики на зимівлю і збирали цибулю. За традицією цього дня з’їдали голівку цибулі, вірячи, що це принесе успіх.



Також цього дня намагалися загадати бажання перед сном, вважаючи, що в ніч проти 21 вересня сняться пророчі сни, які дозволять з’ясувати, чи здійсниться загадане.

Що не можна робити 20 вересня

Вважається, що в цей день не можна ділитися хлібом, а також давати і позичати гроші, інакше це принесе нещастя.

Пропозицію руки та серця найкраще зробити в інший день.

Також цього дня

1246 року в Орді за відмову поклонятися ідолам убитий Великий князь київський Михайло Всеволодович.



1378 – були одночасно обрані два Папи – Урбан VI та Клемент VII, – у католицькій церкві розпочалася Велика Смута (Схізма), яка тривала майже 40 років.



1610 — полководець Речі Посполитої Станіслав Жолкевський захопив Москву.



1778 – народився Фаддей Беллінсгаузен, керівник 1-ї антарктичної експедиції на шлюпах «Схід» та «Мирний», під час якої було відкрито Білий континет (1820).



1870 — завершено об'єднання Італії.



1934 – народилася Софі Лорен (справжнє ім'я Софія Віллане Шиколоне), італійська кіноактриса та гіперсекс-символ свого часу.



1946 – відбулося відкриття першого Канського кінофестивалю.



1948 – народився Джордж Мартін, американський письменник-фантаст, сценарист та продюсер. Автор популярного циклу книг у жанрі фентезі «Пісня Льоду та Вогню».



1954 – перша програма мовою Фортран виконується ЕОМ.



1999 – у Бельгії, у місті Антверпені розпочала роботу «школа повій». На курси можуть бути зараховані не лише «початківці», а й ті, хто хоче підвищити рівень своєї професійної майстерності.



2000 – влада Тайваню заарештувала 25-річного Чен Інь-Хао, творця знаменитого комп'ютерного вірусу CIH («ЧИХ»), названого за ініціалами автора. У народі вірус відомий як «Чорнобиль», оскільки одна з його версій активувалася 26 квітня, у річницю аварії на атомній електростанції.

2008 – відкриття першого в Україні IMAX кінотеатру.

Іменини відзначають:

Андрій, Василь, Григорій, Євген, Іван, Лев, Лука, Макар, Михайло, Микола, Олександр, Петро, ​​Степан.