Харківщина на ранок 20 вересня. Оперативна обстановка від ДСНС

Минулої доби рятувальники 10 разів виїжджали на гасіння пожеж.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, протягом доби не було пожеж, спричинених ворожими обстрілами.
О 13:43 рятувальники виїжджали для ліквідації наслідків ворожого ракетного удару по м. Куп’янську.
Загалом протягом доби з 19 по 20 вересня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 21 оперативний виїзд, з яких:
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 151 одиницю вибухонебезпечних предметів.
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