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20.09.2023  08:05   Рита Парфенова

Харківщина на ранок 20 вересня. Оперативна обстановка від ДСНС

Минулої доби рятувальники 10 разів виїжджали на гасіння пожеж.


Фото: ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, протягом доби не було пожеж, спричинених ворожими обстрілами.

О 13:43 рятувальники виїжджали для ліквідації наслідків ворожого ракетного удару по м. Куп’янську.

Загалом протягом доби з 19 по 20 вересня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 21 оперативний виїзд, з яких:

  • 10 – на ліквідацію пожеж;
  • 4 – для надання допомоги населенню;
  • 1 – чергування;
  • 6 – інші виїзди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 151 одиницю вибухонебезпечних предметів.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові внаслідок ДТП сталося загоряння одного з автомобілей, який повністю знищено вогнем.

 

Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  дснс, пожежа, харків, агрессия россии
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