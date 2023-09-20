20.09.2023 08:05 Рита Парфенова

Харківщина на ранок 20 вересня. Оперативна обстановка від ДСНС

Минулої доби рятувальники 10 разів виїжджали на гасіння пожеж.



Фото: ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, протягом доби не було пожеж, спричинених ворожими обстрілами.



О 13:43 рятувальники виїжджали для ліквідації наслідків ворожого ракетного удару по м. Куп’янську.



Загалом протягом доби з 19 по 20 вересня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 21 оперативний виїзд, з яких:

10 – на ліквідацію пожеж;

4 – для надання допомоги населенню;

1 – чергування;

6 – інші виїзди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 151 одиницю вибухонебезпечних предметів.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові внаслідок ДТП сталося загоряння одного з автомобілей, який повністю знищено вогнем.