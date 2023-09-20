Ракетний удар по Куп'янську та обстріли 10 населених пунктів: у ХОВА розповіли подробиці

Про обстріли Харкова та прикордонних населених пунктів області поінформували у ХОВА.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням пресслужбу ХОВА, минулої доби артилерійських та мінометних обстрілів зазнали більше 10 населених пунктів Куп'янського, Богодухівського та Ізюмського районів області. Зокрема, під вогнем ворога знаходились:
Внаслідок удару керованою авіабомбою по м. Куп'янськ знищено 3 автомобілі, в яких були цивільні люди. Загинули 6 людей – 4 чоловіки та 2 жінки.
Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби рятувальники ДСНС 10 разів виїжджали на гасіння пожеж.
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