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20.09.2023  08:33   Рита Парфенова

Ракетний удар по Куп'янську та обстріли 10 населених пунктів: у ХОВА розповіли подробиці

Про обстріли Харкова та прикордонних населених пунктів області поінформували у ХОВА.


Фото з відкритих джерел

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням пресслужбу ХОВА, минулої доби артилерійських та мінометних обстрілів зазнали більше 10 населених пунктів Куп'янського, Богодухівського та Ізюмського районів області. Зокрема, під вогнем ворога знаходились:

  • Красне Перше,
  • Лиман Перший,
  • Синьківка,
  • Котлярівка,
  • Крохмальне,
  • Берестове,
  • Амбарне,
  • Строївка,
  • Тополі,
  • Одноробівка,
  • Івашки.

Внаслідок удару керованою авіабомбою по м. Куп'янськ знищено 3 автомобілі, в яких були цивільні люди. Загинули 6 людей – 4 чоловіки та 2 жінки.

Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби рятувальники ДСНС 10 разів виїжджали на гасіння пожеж.

Источник:   Телеграм Олега Синєгубова
 Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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