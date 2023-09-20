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20.09.2023  08:53   Рита Парфенова

Поліцейські виявили правопорушників на Харківщині

Протягом останньої доби правоохоронці Харківщини оперативно відреагували на 1046 повідомлень про правопорушення та події.

поліція

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника поліції Харківської області Володимира Тимошка.

Для перевірки у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів до ГУНП в Харківській області були доставлені 70 осіб.

З метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин на блокпостах правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 1700 транспортних засобів.

В ході відпрацювання території міста та області поліцейські викрили громадянина у незаконному обігу наркотиків. У порушника вилучили наркотичні речовини.

Правоохоронці склали 11 адміністративних протоколів за порушення правил дорожнього руху:

  • 4 - за керування автомобілями у стані сп’яніння,
  • 3 – за керування автомобілями без відповідних документів,
  • 4 – за перевищення швидкості.

Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби рятувальники ДСНС 10 разів виїжджали на гасіння пожеж.

 

Источник:   Володимир Тимошко
 Тэги:  поліція, харків
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