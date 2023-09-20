Поліцейські виявили правопорушників на Харківщині

Для перевірки у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів до ГУНП в Харківській області були доставлені 70 осіб.

З метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин на блокпостах правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 1700 транспортних засобів.



В ході відпрацювання території міста та області поліцейські викрили громадянина у незаконному обігу наркотиків. У порушника вилучили наркотичні речовини.



Правоохоронці склали 11 адміністративних протоколів за порушення правил дорожнього руху:

4 - за керування автомобілями у стані сп’яніння,

3 – за керування автомобілями без відповідних документів,

4 – за перевищення швидкості.

Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби рятувальники ДСНС 10 разів виїжджали на гасіння пожеж.