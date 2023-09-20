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20.09.2023  09:19   

Під час пожежі у прикордонному місті Харкова врятували жінку

Причиною займання могло стати коротке замикання електродроту.

вогонь
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
Пожежа, не пов'язана в бойовими діями, сталася на вулиці Молодіжна у місті Вовчанськ.

О 18:45 на номер "101" повідомили про загорання у приватному житловому маєтку. На місце події було відправлено відділення служби порятунку з міста Вовчанськ та пожежників з місцевої пожежної команди селища Вільча.

На момент прибуття вогнеборців, полум'я охопило три господарчі споруди та дві літні кухні з загальною площею приблизно 250 квадратних метрів.

Рятувальники врятували мешканку одного з будинків - жінку 1953 року народження. Крім того, вони завадили поширенню вогню на житловий будинок та ще дві прибудови.

Пожежу ліквідовано о 22:43. Попередня причина виникнення пожежі - коротке замикання електродроту.

Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби рятувальники ДСНС 10 разів виїжджали на гасіння пожеж.

Тэги:  дснс, пожежа, харків
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