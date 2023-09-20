20.09.2023 09:38 Рита Парфенова

Ігор Терехов розповів, де у Харкові збудують сучасний мікрорайон

Харківський міський голова Ігор Терехов презентував проєкти розвитку міста.



Фото: ХМР

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду, презентація пройшла в рамках інвестиційного форуму «Kharkiv: Restart», який пройшов у Києві.



Зокрема Ігор Терехов розповів інвесторам про сучасний мікрорайон «місто всередині міста» на Олексіївці, де передбачене будівництво нового житла, офісів та об'єктів соціальної сфери.

Також серед проєктів розвитку – «Лопанська набережна», який передбачає створення відкритого простору для відпочинку та творчості, «Приміський вокзал «Левада» з сучасним транспортним хабом та торгово-розважальним культурним центром.

Крім того, мер презентував проєкт «Науковий парк» - інноваційний мікрорайон змішаного використання, реконструкцію Привокзальної площі та створення унікальної зеленої зони в Журавлівському гідропарку.



«Ми залучаємо кредитні ресурси європейських банків. Багато проєктів стосуються транспортної інфраструктури. Наприклад, створення служби муніципального таксі на електромобілях. Також плануємо розвивати «зелену» енергетику», - зазначив мер Харкова.

Раніше РЕДПОСТ писав, що під час інвестиційного форуму Харків та Кошице підписали Угоду про встановлення партнерських відносин.