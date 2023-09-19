19.09.2023 19:09 Дмитро Колонєй

Харків та Кошице підписали Угоду про встановлення партнерських відносин

Мери міст Ігор Терехов та Ярослав Полачек підписали документ в рамках інвестиційного форуму «Kharkiv: Restart».



Харків та Кошице підписали Угоду про встановлення партнерських відносин



Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Міськраду, мер Харкова Ігор Терехов та мер міста Кошице Ярослав Полачек підписали Угоду про встановлення партнерських відносин між містами.

Захід відбувся в рамках інвестиційного форуму «Kharkiv: Restart».

Ярослав Полачек зазначив, що Словацька Республіка підтримує українців під час війни. Він висловив сподівання, що цей договір укріпить відносини між містами, сприятиме подальшому співробітництву у сферах культури, освіти, торгівлі, економіки та туризму.

Сторони домовилися реалізувати спільні проєкти, підтримувати розширення прямих контактів між представниками міст та громадськими об’єднаннями, проводити спільні інформаційні, спортивні та освітні заходи, розвивати науково-технічне співробітництво між підприємствами та науковими організаціями.

Ігор Терехов подякував міжнародним партнерам за підтримку Харкова та України і наголосив, що розвиток партнерських відносин саме під час повномасштабної війни допоможе відбудові міста та країни.