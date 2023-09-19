Підлітку продали алкоголь в кафе на Харківщині

По продавця склали адміністративний протокол.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ГУ Нацполіції, правоохоронці встановили факт порушення правил торгівлі алкоголем в магазині-кафе на території селища Краснокутськ. Встановлено, що продавець продав алкогольні напої 14-річній дівчині.
Щодо продавця складено адміністративний протокол за ч. 2 ст. 156 (порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями і тютюновими виробами) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Матеріал направлено на адміністративну комісію при виконавчому комітеті Краснокутської селищної ради для розгляду та прийняття рішення.
Раніше РЕДПОСТ писав, що поліцейські склали протокол про адміністративне правопорушення щодо реалізатора, який продав алкоголь неповнолітньому.
Комментариев: 0
Вдалий день для того, щоб проявити характер і відстоювати свою точку зору: оточуючі швидше готові прийняти зайву напористість, але не вибачать слабкість.
У Харкові увесь день небо буде ясним, але ввечері, можливо, погода зміниться на хмарну. Без опадів.
Кожен рік 19 вересня відзначається день народження дружелюбного електронного – «Смайлика».
влажность:
давление:
ветер: