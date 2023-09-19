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19.09.2023  18:38   Рита Парфенова

Підлітку продали алкоголь в кафе на Харківщині

По продавця склали адміністративний протокол.

підліток алкоголь

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ГУ Нацполіції, правоохоронці встановили факт порушення правил торгівлі алкоголем в магазині-кафе на території селища Краснокутськ. Встановлено, що продавець продав алкогольні напої 14-річній дівчині.

Щодо продавця складено адміністративний протокол за ч. 2 ст. 156 (порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями і тютюновими виробами) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Матеріал направлено на адміністративну комісію при виконавчому комітеті Краснокутської селищної ради для розгляду та прийняття рішення.

Раніше РЕДПОСТ писав, що поліцейські склали протокол про адміністративне правопорушення щодо реалізатора, який продав алкоголь неповнолітньому.

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  алкоголь, поліція, харків
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