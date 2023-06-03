    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У Харкові неповнолітньому продали алкоголь
03.06.2023  20:23   Рита Парфенова

У Харкові неповнолітньому продали алкоголь

Поліцейські склали протокол про адміністративне правопорушення щодо реалізатора, який продав алкоголь неповнолітньому

продаж алкогольних напоїв неповнолітнім

Про це повідомляє РЕДПОСТ из посиланням на Ювенальну поліцію в Харківський області.

Факт продажу 17-річному хлопцю алкогольного напою зафіксували ювенальні поліцейські 2 червня у Слобідському районі міста.

Щодо реалізатора поліцейські склали протокол про адміністративне правопорушення за ч. 2 ст. 156 (порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями, тютюновими виробами, електронними сигаретами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, пристроями для споживання тютюнових виробів без їх згоряння) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Раніше РЕДПОСТ писав, що правоохоронці Шевченківського району міста Харкова вилучили цигарки та алкогольні напої без марок акцизного збору.

 


Источник:   Ювенальна поліція в Харківський області
 Тэги:  алкоголь, поліція, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
16.04 Армія Окупанти вважають, що повернуться з війни або у труні, або тяжко пораненими (відео) 11.04 Надзвичайні події У Харкові знайшли та притягнули до відповідальності зниклого безвісті хлопця 10.04 Економіка та промисловість Алкоголь та тютюн злетять у ціні: дізнайтеся у якій мірі та чому
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 