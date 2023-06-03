03.06.2023 20:23 Рита Парфенова

У Харкові неповнолітньому продали алкоголь

Поліцейські склали протокол про адміністративне правопорушення щодо реалізатора, який продав алкоголь неповнолітньому

Про це повідомляє РЕДПОСТ из посиланням на Ювенальну поліцію в Харківський області.



Факт продажу 17-річному хлопцю алкогольного напою зафіксували ювенальні поліцейські 2 червня у Слобідському районі міста.



Щодо реалізатора поліцейські склали протокол про адміністративне правопорушення за ч. 2 ст. 156 (порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями, тютюновими виробами, електронними сигаретами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, пристроями для споживання тютюнових виробів без їх згоряння) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Раніше РЕДПОСТ писав, що правоохоронці Шевченківського району міста Харкова вилучили цигарки та алкогольні напої без марок акцизного збору.



