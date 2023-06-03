03.06.2023 22:03 Рита Парфенова

Рецепт легкого літнього десерту «Райська полуниця»

Найсмачніший рецепт із трьох інгредієнтів готується дуже швидко – без випічки та желатину, передає РЕДПОСТ

Полуниця, з її ніжним ароматом, ідеально підходить для створення свіжого та освіжаючого десерту. Приготуйте смаколик у теплий літній вечір або на пікнік, і він точно стане яскравою окрасою вашого столу.

Продукти

Білки яєчні – 2 шт.

Цукор - 70 г

Полуниця (заморожена) – 250 г

Приготування

Збиваємо білки до пишної піни. Після появи піни додаємо цукор частинами, щоразу добре збиваючи білкову масу міксером. Готуємо парову лазню – доводимо до кипіння воду у каструлі. Ставимо посуд із збитими на каструлю і продовжуємо збивати білки 5 хвилин. Вони загуснуть на очах. Заморожену полуницю нарізаємо. Перебиваємо у пюре у блендері. Додаємо полуничне пюре до збитих білків і знову збиваємо міксером. Викладаємо полуничний десерт у креманки та насолоджуємось.



