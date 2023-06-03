Рецепт легкого літнього десерту «Райська полуниця»

Найсмачніший рецепт із трьох інгредієнтів готується дуже швидко – без випічки та желатину, передає РЕДПОСТ
Полуниця, з її ніжним ароматом, ідеально підходить для створення свіжого та освіжаючого десерту. Приготуйте смаколик у теплий літній вечір або на пікнік, і він точно стане яскравою окрасою вашого столу.
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Зірки проти ризикованих експериментів. Дотримуючись усталених правил, ви прийдете до успіху найкоротшою дорогою. Сьогодні це працює у всіх сферах життя.
Ясна погода буде триматися у Харкові впевнено, хоча вдень можлива недовга хмарність. Вранці опадів не очікується. Удень йтиме дощ із грозою, проте ближче до вечора він закінчиться.
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