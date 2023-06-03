    
Главная Новини Харкова Кулінарні рецепти Рецепт легкого літнього десерту «Райська полуниця»
03.06.2023  22:03   Рита Парфенова

Рецепт легкого літнього десерту «Райська полуниця»

Найсмачніший рецепт із трьох інгредієнтів готується дуже швидко – без випічки та желатину, передає РЕДПОСТ

десерт з полуницею

Полуниця, з її ніжним ароматом, ідеально підходить для створення свіжого та освіжаючого десерту. Приготуйте смаколик у теплий літній вечір або на пікнік, і він точно стане яскравою окрасою вашого столу.

Продукти

  • Білки яєчні – 2 шт.
  • Цукор - 70 г
  • Полуниця (заморожена) – 250 г

Приготування

  1. Збиваємо білки до пишної піни.
  2. Після появи піни додаємо цукор частинами, щоразу добре збиваючи білкову масу міксером.
  3. Готуємо парову лазню – доводимо до кипіння воду у каструлі. Ставимо посуд із збитими на каструлю і продовжуємо збивати білки 5 хвилин. Вони загуснуть на очах.
  4. Заморожену полуницю нарізаємо. Перебиваємо у пюре у блендері.
  5. Додаємо полуничне пюре до збитих білків і знову збиваємо міксером.
  6. Викладаємо полуничний десерт у креманки та насолоджуємось.

 


Тэги:  рецепт, десерт
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
02.06 Кулінарні рецепти Рецепт пончиків в глазурі 01.06 Кулінарні рецепти Рецепт смачного шоколадного бісквіту з мінімальною кількістю борошна 31.05 Кулінарні рецепти Рецепт ніжного вершкового печива
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 