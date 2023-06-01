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01.06.2023  21:40   Віталій Хінєвіч

Рецепт смачного шоколадного бісквіту з мінімальною кількістю борошна

Для досягнення найкращого результату використовуйте темний шоколад, передає РЕДПОСТ .

 
Для приготування страви використовуйте такі інгредієнти:
 
  • 300 г темного шоколаду; 
  • 14 столових ложок вершкового масла;
  • 150 г цукру;
  • 5 великих яєць;
  • 1 столова ложка борошна;
  • 1/4 чайної ложки дрібної солі;
  • збиті вершки для подачі (за бажанням);
  • малина для подачі (за бажанням).

Крок 1

Покладіть решітку всередину духовки і розігрійте до 180 градусів. Злегка змастіть олією круглу форму. Вистеліть дно форми пергаментним папером та змастіть олією.

Крок 2

У великій мисці, встановленій над каструлею з невеликою кількістю окропу, розтопіть разом шоколад і масло. Як альтернатива ви можете розтопити шоколад і масло в мікрохвильовій печі.

Крок 3

Зніміть миску з вогню і додайте цукор, поки він не розчиниться. Суміш виглядатиме зернистою.

Крок 4

Додайте яйця по одному, добре збиваючи кожне в тісті, перш ніж додати наступне.

Крок 5

Нарешті, додайте борошно і сіль, поки тісто не стане густим і блискучим. Перекладіть тісто в підготовлену форму і випікайте 25-27 хвилин або поки верх не стане блискучим і трохи потрісканим.

Крок 6

Перекладіть на решітку і дайте охолонути у формі протягом 20 хвилин, перш ніж перевернути на тарілку, зняти пергамент і перевернути верхньою стороною. Бісквіт трохи  почне здуватись, коли охолоне; це нормально. Дайте охолонути, поки не стане теплим або повністю, перш ніж нарізати скибочками та подавати зі збитими вершками та ягодами.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, як приготувати ніжне вершкове печиво.
 

Тэги:  кулінарія, рецепт
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