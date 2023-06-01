01.06.2023 21:40 Віталій Хінєвіч
Рецепт смачного шоколадного бісквіту з мінімальною кількістю борошна
Для досягнення найкращого результату використовуйте темний шоколад, передає РЕДПОСТ .
Для приготування страви використовуйте такі інгредієнти:
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300 г темного шоколаду;
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14 столових ложок вершкового масла;
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150 г цукру;
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5 великих яєць;
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1 столова ложка борошна;
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1/4 чайної ложки дрібної солі;
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збиті вершки для подачі (за бажанням);
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малина для подачі (за бажанням).
Крок 1
Покладіть решітку всередину духовки і розігрійте до 180 градусів. Злегка змастіть олією круглу форму. Вистеліть дно форми пергаментним папером та змастіть олією.
Крок 2
У великій мисці, встановленій над каструлею з невеликою кількістю окропу, розтопіть разом шоколад і масло. Як альтернатива ви можете розтопити шоколад і масло в мікрохвильовій печі.
Крок 3
Зніміть миску з вогню і додайте цукор, поки він не розчиниться. Суміш виглядатиме зернистою.
Крок 4
Додайте яйця по одному, добре збиваючи кожне в тісті, перш ніж додати наступне.
Крок 5
Нарешті, додайте борошно і сіль, поки тісто не стане густим і блискучим. Перекладіть тісто в підготовлену форму і випікайте 25-27 хвилин або поки верх не стане блискучим і трохи потрісканим.
Крок 6
Перекладіть на решітку і дайте охолонути у формі протягом 20 хвилин, перш ніж перевернути на тарілку, зняти пергамент і перевернути верхньою стороною. Бісквіт трохи почне здуватись, коли охолоне; це нормально. Дайте охолонути, поки не стане теплим або повністю, перш ніж нарізати скибочками та подавати зі збитими вершками та ягодами.
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