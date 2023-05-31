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31.05.2023  21:40   Віталій Хінєвіч

Рецепт ніжного вершкового печива

Вершкове печиво ідеально підійде до різних теплих напоїв і подарує яскравий смак, передає РЕДПОСТ .

печиво
 
Інгредієнти для приготування:
 
  • 2 склянки (приблизно 300 г) борошна;
  • 1/2 столової ложки цукру;
  • 4 чайні ложки розпушувача;
  • 1/8 чайної ложки дрібної солі;
  • 340 г густих вершків;
  • 1 куряче яйце;
  • джем або варення для подачі.
 
Приготування
 

Крок 1

Покладіть решітку всередину духовки і розігрійте до 180 градусів. Застеліть велике деко пергаментним папером.
 

Крок 2

У великій мисці змішайте борошно, цукор, розпушувач та 1 чайну ложку солі. Додайте вершки і перемішайте гнучкою лопаткою. Викладіть із тіста печиво, розподіливши їх по підготовленому деку. У невеликій мисці збийте яйце. Злегка змастіть кожне печиво яєчною сумішшю.
 

Крок 3

Випікайте протягом 20 хвилин, перевертаючи печиво. Перекладіть деко на решітку і дайте охолонути протягом 5 хвилин, перш, ніж подавати з джемом або варенням.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, як приготувати хрустку курятини з ароматом перцю.
 

Тэги:  кулінарія, рецепт
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