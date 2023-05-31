31.05.2023 21:40 Віталій Хінєвіч

Рецепт ніжного вершкового печива

Вершкове печиво ідеально підійде до різних теплих напоїв і подарує яскравий смак, передає РЕДПОСТ .

Інгредієнти для приготування:

2 склянки (приблизно 300 г) борошна;

1/2 столової ложки цукру;

4 чайні ложки розпушувача;

1/8 чайної ложки дрібної солі;

340 г густих вершків;

1 куряче яйце;

джем або варення для подачі.

Приготування

Крок 1

Покладіть решітку всередину духовки і розігрійте до 180 градусів. Застеліть велике деко пергаментним папером.

Крок 2

У великій мисці змішайте борошно, цукор, розпушувач та 1 чайну ложку солі. Додайте вершки і перемішайте гнучкою лопаткою. Викладіть із тіста печиво, розподіливши їх по підготовленому деку. У невеликій мисці збийте яйце. Злегка змастіть кожне печиво яєчною сумішшю.

Крок 3

Випікайте протягом 20 хвилин, перевертаючи печиво. Перекладіть деко на решітку і дайте охолонути протягом 5 хвилин, перш, ніж подавати з джемом або варенням.



