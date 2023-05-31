31.05.2023 21:40 Віталій Хінєвіч
Рецепт ніжного вершкового печива
Вершкове печиво ідеально підійде до різних теплих напоїв і подарує яскравий смак, передає РЕДПОСТ .
Інгредієнти для приготування:
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2 склянки (приблизно 300 г) борошна;
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1/2 столової ложки цукру;
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4 чайні ложки розпушувача;
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1/8 чайної ложки дрібної солі;
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340 г густих вершків;
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1 куряче яйце;
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джем або варення для подачі.
Приготування
Крок 1
Покладіть решітку всередину духовки і розігрійте до 180 градусів. Застеліть велике деко пергаментним папером.
Крок 2
У великій мисці змішайте борошно, цукор, розпушувач та 1 чайну ложку солі. Додайте вершки і перемішайте гнучкою лопаткою. Викладіть із тіста печиво, розподіливши їх по підготовленому деку. У невеликій мисці збийте яйце. Злегка змастіть кожне печиво яєчною сумішшю.
Крок 3
Випікайте протягом 20 хвилин, перевертаючи печиво. Перекладіть деко на решітку і дайте охолонути протягом 5 хвилин, перш, ніж подавати з джемом або варенням.
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