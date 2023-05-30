30.05.2023 21:45 Віталій Хінєвіч
Рецепт хрусткої курятини з ароматом перцю
Страва подарує неповторний смак і стане чудовим доповненням до різного меню, передає РЕДПОСТ .
Для приготування страви знадобляться такі інгредієнти:
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4 курячих стегенець;
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1/4 чайної ложки дрібної солі;
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1/2 чайної ложки свіжомеленого чорного перцю;
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морська сіль у пластівцях, для посипання (за бажанням).
Крок 1
Обсушіть курку. Переверніть його стороною з м'ясом і зробіть надрізи з обох боків кістки і ще один у товстій частині м'яса, наполовину заглиблюючись у м'ясо.
Крок 2
Помірно посипте сіллю і перцем кожен шматочок курки.
Крок 3
У холодну велику сковороду з антипригарним покриттям з кришкою покладіть курку шкірою вниз. Поставте сковороду на середній вогонь, накрийте кришкою та готуйте 10 хвилин. Курячий сік і жир буде витікати в каструлю.
Крок 4
Зніміть кришку, потім зменшіть вогонь до середньослабкого і готуйте курку, не рухаючись ще 20 хвилин. Через 20 хвилин рідина повинна випаруватися, залишиться тільки курячий жир, в якому шкіра підсмажуватиметься і хрумтітиме.
Крок 5
Переверніть курку і готуйте до готовності. Покладіть курку на тарілку і дайте постояти без кришки протягом 3 хвилин.
Крок 6
Їжте курку без добавок, за бажання посипавши сіллю.
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