29.05.2023 21:50 Віталій Хінєвіч

Рецепт соковитого та смачного салату з моркви та апельсина

Легкий у приготуванні салат стане чудовим доповненням до вашого столу, передає РЕДПОСТ .

Інгредієнти для приготування салату:

морква варена нарізана кружальцями;

2 апельсини;

дрібно нарізана цибулі;

1/4 склянки свіжого лимонного соку;

1/4 склянки оливкової олії;

1 чайна ложка меду;

1 чайна ложка меленого коріандру;

1/2 чайної ложки дрібної солі;

1/4 чайної ложки свіжомеленого чорного перцю;

2 столові ложки нарізаного листя свіжої м'яти.

Приготування:

Крок 1

Доведіть до кипіння каструлю із водою.

Крок 2

Додайте моркву в каструлю і готуйте, поки вона стане м'якою. Після варіння злийте воду та обсушіть, потім перекладіть у велику миску.

Крок 3

Очистіть апельсини та розріжте їх маленькими часточками. Найкраще це робити якось ємності, щоб зібрати сік і додати його в салат.

Крок 4

У невеликій мисці змішайте лимонний сік, оливкову олію, мед, коріандр, сіль та перець. Збризніть заправкою інгредієнти в мисці та перемішайте. Безпосередньо перед подачею посипте листям м'яти.



