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29.05.2023  21:50   Віталій Хінєвіч

Рецепт соковитого та смачного салату з моркви та апельсина

Легкий у приготуванні салат стане чудовим доповненням до вашого столу, передає РЕДПОСТ .

салат
 
Інгредієнти для приготування салату:
 
  • морква варена нарізана кружальцями;
  • 2 апельсини;
  • дрібно нарізана цибулі;
  • 1/4 склянки свіжого лимонного соку;
  • 1/4 склянки оливкової олії;
  • 1 чайна ложка меду;
  • 1 чайна ложка меленого коріандру;
  • 1/2 чайної ложки дрібної солі;
  • 1/4 чайної ложки свіжомеленого чорного перцю;
  • 2 столові ложки нарізаного листя свіжої м'яти.
 
Приготування:

Крок 1

Доведіть до кипіння каструлю із водою.

Крок 2

Додайте моркву в каструлю і готуйте, поки вона стане м'якою. Після варіння злийте воду та обсушіть, потім перекладіть у велику миску.

Крок 3

Очистіть апельсини та розріжте їх маленькими часточками. Найкраще це робити якось ємності, щоб зібрати сік і додати його в салат.

Крок 4

У невеликій мисці змішайте лимонний сік, оливкову олію, мед, коріандр, сіль та перець. Збризніть заправкою інгредієнти в мисці та перемішайте. Безпосередньо перед подачею посипте листям м'яти.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, як приготувати армійський борщ із тушонкою.
 

Тэги:  кулінарія, рецепт
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