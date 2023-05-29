29.05.2023 21:50 Віталій Хінєвіч
Рецепт соковитого та смачного салату з моркви та апельсина
Легкий у приготуванні салат стане чудовим доповненням до вашого столу, передає РЕДПОСТ .
Інгредієнти для приготування салату:
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морква варена нарізана кружальцями;
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2 апельсини;
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дрібно нарізана цибулі;
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1/4 склянки свіжого лимонного соку;
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1/4 склянки оливкової олії;
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1 чайна ложка меду;
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1 чайна ложка меленого коріандру;
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1/2 чайної ложки дрібної солі;
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1/4 чайної ложки свіжомеленого чорного перцю;
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2 столові ложки нарізаного листя свіжої м'яти.
Приготування:
Крок 1
Доведіть до кипіння каструлю із водою.
Крок 2
Додайте моркву в каструлю і готуйте, поки вона стане м'якою. Після варіння злийте воду та обсушіть, потім перекладіть у велику миску.
Крок 3
Очистіть апельсини та розріжте їх маленькими часточками. Найкраще це робити якось ємності, щоб зібрати сік і додати його в салат.
Крок 4
У невеликій мисці змішайте лимонний сік, оливкову олію, мед, коріандр, сіль та перець. Збризніть заправкою інгредієнти в мисці та перемішайте. Безпосередньо перед подачею посипте листям м'яти.
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