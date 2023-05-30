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30.05.2023  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 30 травня

У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Вранці очікується сильний дощ. Після обіду він послабшає, але буде продовжувати йти до пізнього вечора.

дощ
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
 
Вранці хмарно, ймовірність опадів 90%. Температура повітря +14°...+17°C (відчувається як +14°C). Вітер північно-східний, 5 м/с. Вологість повітря 92%. Атмосферний тиск 750 мм рт.ст.
 
Вдень хмарно, ймовірність опадів 90%. Температура повітря +18°...+18°C (відчувається як +17°C). Вітер північно-східний, 4 м/с. Вологість повітря 69%. Атмосферний тиск 750 мм рт.ст.
 
Ввечері хмарно, ймовірність опадів 54%. Температура повітря +18°...+16°C (відчувається як +17°C). Вітер  північно-східний, 3 м/с. Вологість повітря 58%. Атмосферний тиск 750 мм рт.ст.
 

Магнітні бурі

У вівторок, 30 травня, суттєвих магнітних бур не очікується. Упродовж останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За останню добу на Сонці відбулися вісім спалахів класу С, максимальним з яких був спалах класу С2,32. Такі спалахи мало впливають на Землю.

Народні прикмети

У давні часи помітили, що погода влітку буде саме такою, якою вона є у цей день.
Спека цього дня обіцяє спекотне літо.
Якщо у сонячну погоду чути стукіт дятла, то незабаром піде дощ.


Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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