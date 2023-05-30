Прогноз погоди у Харкові на 30 травня

У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Вранці очікується сильний дощ. Після обіду він послабшає, але буде продовжувати йти до пізнього вечора.
У вівторок, 30 травня, суттєвих магнітних бур не очікується. Упродовж останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За останню добу на Сонці відбулися вісім спалахів класу С, максимальним з яких був спалах класу С2,32. Такі спалахи мало впливають на Землю.
У давні часи помітили, що погода влітку буде саме такою, якою вона є у цей день.
Спека цього дня обіцяє спекотне літо.
Якщо у сонячну погоду чути стукіт дятла, то незабаром піде дощ.
Починаючи велику справу, спробуйте знайти у ньому реальний інтерес. Якщо вдасться, успіх вам забезпечений!
У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Вранці очікується сильний дощ. Після обіду він послабшає, але буде продовжувати йти до пізнього вечора.
30 травня відзначається День жіночої емансипації або, як його ще називають, День емансіпе.
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