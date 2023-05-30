30.05.2023 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 30 травня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Починаючи велику справу, спробуйте знайти у ньому реальний інтерес. Якщо вдасться, успіх вам забезпечений!

Овен (21 березня – 20 квітня)

Овен буде налаштований мрійливо – навіть якщо обставини терміново вимагатимуть спуститися з неба на землю, зробити це йому буде нелегко. День наділяє його яскравими фантазіями, які з успіхом затьмарюватимуть для Овна реальність або як мінімум на рівних сперечатися з нею. Тією чи іншою мірою це стосується всіх Овнів, але особливо тих, хто закоханий або перебуває у пошуках коханої людини. Вночі Овен здатний бачити фантастичні сни, а вдень - мріяти наяву, віддаючи перевагу яскравим мріям сірої буденної реальності.

Телець (21 квітня – 21 травня)

У життя Тельця може увійти щось нове та цікаве. Це може бути новий етап, нові люди, нові захоплення, нові почуття, нові місця. Зірки радять Тельцю не чинити опір тому, що відбувається і не відмовлятися від пропозицій, що надходять під надуманими приводами, на кшталт: «Я на вулицях не знайомлюся» або: «Ввечері краще вдома сиджу». Подолавши свою інертність, Телець не пошкодує: що може бути кращим за різноманітність і нові перспективи?

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Близнюкам буде нелегко зосередитися на повсякденних справах – адже довкола стільки всього цікавого! Через свій безвідповідальний настрій, у будь-якій роботі, яка вимагатиме від Близнюків уважності та терпіння, вони здатні робити помилку за помилкою. Якщо ж на Близнюків стане хтось тиснути, вимагаючи від них виконання зобов'язань, Близнюки взагалі здатні збунтуватися, кинувши всі справи! Ось чому зірки радять Близнюкам займатися лише тим, що їм самим цікаво – інші проекти вони однаково приречені на провал.

Рак (22 червня – 23 липня)

Рак буде впевнений у своїх діях і схильний до останнього стояти на своєму. Завдяки такому бойовому настрою він здатний багато чого досягти, проте зірки радять звернути увагу на відносини з оточуючими: вони далекі від ідеалу. Щоб діловитий Рак випадково когось не образив і не зачепив (а таке цілком імовірно), йому варто діяти за формулою: «Перш ніж сказати щось інше, скажи це собі». Це допоможе уникнути конфліктів.

Лев (24 липня – 23 серпня)

У серці Лева горітиме творчий вогонь, відбиваючись на всьому, що він робить. Зірки наділяють його натхненням і творчою жилкою, причому ці якості Лев здатний застосувати навіть у рутинних і нудних справах. Що ж казати про представників творчих професій, чий потенціал не знає меж! Все, з чим Лев стикається, він здатний забарвлювати в яскраві кольори. Єдине, зірки радять Леву тримати свої могутні емоції під контролем, інакше внутрішній вогонь здатний перетворитися на пожежу, виплескуючи на сварки з оточуючими.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Діва ризикує з головою потонути в рутині! Прямо на порожньому місці можуть постійно виникати питання, що вимагають вирішення, і якщо Діва не вирветься із замкнутого кола, то присвятить плинній день весь день. Зірки попереджають Діву про те, що такий спосіб дій їй не вигідний. Намагатися зробити все одразу – значить не зробити нічого. Сліпо йдучи на поводі у побутових дрібниць, Діва тільки марно згаяє час і сили.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

День для Терезів обіцяє бути дуже вдалим: вони легко знаходитимуть спільну мову з оточуючими, і ним варто скористатися цим у своїх інтересах! Можливо, Терези давно хотіли поговорити з кимось до душі чи запропонувати якусь ідею – якщо так, то кращого моменту для того, щоб це зробити, не знайти. Це справедливо і щодо тих Терезів, які не могли наважитися відкрити свої почуття коханій людині. Потрібні слова, сказані у потрібний час, здатні змінити їхнє життя.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Скорпіона чекає на день, коли йому слід бути обережним у всьому, за що б він не взявся: не виключені накладки у справах. Навіть у найпростіших, як «двічі два» питаннях, можуть утворитися несподівані пробуксування, а відповіддю у Скорпіона може виявитися і «сім», і навіть «корінь із десяти». Іншими словами, Скорпіон може легко заблукати в трьох соснах, а тому самим правильним рішенням буде взагалі відсторонитися від вирішення важливих завдань. Або хоча б довірити комусь контроль за їх виконанням.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Енергія у Стрільця битиме не те що ключем – фонтаном! Завдяки цьому він має шанс переробити багато різних справ. Єдина риса, яка може йому перешкодити, – це нетерпіння і зайва квапливість. Саме через них Стрілець може більшу частину з того, за що взявся, кинути на півдорозі, а решту – доробити абияк. Щоб згодом йому не довелося виправляти недоробки, зірки радять Стрільцеві братися лише за те, що справді важливо. А решту із чистою совістю залишити на потім.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Зірки обіцяють, що справи у Козерога впевнено підуть угору! Насамперед це стосується таких сфер, як бізнес, гроші, робота, навчання, а також великих домашніх проектів, на кшталт ремонту чи купівлі дачі – у всіх цих областях на нього чекає успіх. Крім того, день буквально створено для того, щоб Козеріг заводив корисні знайомства. Цілком можливо, що сьогоднішні контакти в майбутньому піднімуть його кар'єрними сходами або дозволять збільшити капітал.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Водолій здатний багато на що! Зірки дадуть йому ясно відчути, що його щастя – у своїх руках! «Хочеш бути щасливим та успішним? Будь ним!» – ця формула має стати для нього дороговказом. День наділяє Водолія такими якостями, як сила волі, організованість та цілеспрямованість. Він здатний тримати ситуацію під контролем, впевнено просуваючись уперед. Тож якщо у Водолія є амбітний, націлений у майбутнє план, – саме час розпочати діяти!

Риби (20 лютого – 20 березня)

День Риб буде наповнений флюїдами творчості! Навіть якщо вони далекі від богемних кіл, у будь-якій справі, навіть самій прозовій, їм супроводжуватиме творча іскра. Навчання та наукова праця, винахідництво, реклама, маркетинг - практично в будь-якій галузі Риби здатні проявити себе, привнісши свіжий струмінь креативу. Зірки радять їм поекспериментувати з усім, із чим тільки можна. У тому числі зі своїм іміджем.



