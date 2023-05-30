30.05.2023 07:30 Рита Парфенова

30 травня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

30 травня відзначається День жіночої емансипації або, як його ще називають, День емансіпе.

Емансипація жінок — це надання жінкам рівноправності в суспільному, трудовому та сімейному житті. Рівноправність передбачає право жінок на освіту, право обирати і бути обраною до державних органів влади, право на працю і рівну зарплату з чоловіками. Є дві версії виникнення цього свята, перша – цього дня в 1431 році була спалена на вогнищі Жанна Дарк, друга – у 1932 році 30 травня у Німеччині був прийнятий “Закон про юридичне становище жінок-чиновників”.

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30 травня – Всесвітній день боротьби проти астми та алергії. Заснований Всесвітньою організацією охорони здоров'я для привернення уваги громадськості до вирішення важливих проблем, пов'язаних із алергізацією населення.



За даними епідеміологічних досліджень, нині понад 40% населення мають ознаки алергії. Мова вже може йти про неінфекційну пандемію: кожна третя людина хвора на алергічний риніт і майже кожну десяту — бронхіальну астму.

Також цього дня

30 травня 1593 року, якщо вірити деяким джерелам, під Лондоном у сутичці в шинку загинув англійський поет Крістофер Марло. Є версія, що насправді Марло уникнув смерті та недоброзичливців і продовжив писати вірші, але вже під ім'ям Вільям Шекспір.



1631 - у Франції вийшла газета під назвою "La Gazette". Назва походить від найменування дрібної італійської монети (gazetta), якою платили венеціанці у 16 столітті за рукописний листок новин.



1853 – народився Вінсент Ван Гог, голландський живописець, малювальник, офортист і літограф, один із найбільших представників постімпресіонізму.



1896 – у Москві під час святкування з нагоди коронації Миколи ІІ сталася Ходинська катастрофа.



1953 – у журналі Nature була опублікована стаття Джеймса Вотсона та Френсіса Крика, в якій вони запропонували структурну модель ДНК – подвійну спіраль.



1979 – у Лондоні відбувся наймасовіший дитячий ранок – у ньому взяли участь 160 тисяч дітей.



1992 – у Києві створено музичний гурт «Грін Грей».



2000 – у день похорону українського композитора Ігоря Білозора, померлого від травм, отриманих у бійці з російськими шовіністами, на вулиці Львова вийшло понад 100 тисяч людей.

Іменини відзначають:

Адріан, Опанас, Євдокія, Євфросинія, Степан.



