Про стан бойових дій у Харківській області на 30 травня

Військові рф йдуть у наступ на Куп'янському напрямку з метою покращити своє тактичне положення.
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Генштаб ЗСУ, противник протягом минулої доби вів безуспішні наступальні дії в районі населених пунктів Масютівка й Крохмальне.
Країна-агресор продовжує терор мирного населення області. Протягом минулої доби ворого завдав авіаційного удару в районі Стельмахівки та Мілового Харківської області.
Під мінометними та артилерійськими обстрілами перебували щонайменше 30 населених пунктів, а саме:
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У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Вранці очікується сильний дощ. Після обіду він послабшає, але буде продовжувати йти до пізнього вечора.
30 травня відзначається День жіночої емансипації або, як його ще називають, День емансіпе.
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