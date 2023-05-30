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30.05.2023  08:17   Рита Парфенова

Про стан бойових дій у Харківській області на 30 травня

Військові рф йдуть у наступ на Куп'янському напрямку з метою покращити своє тактичне положення.

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Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Генштаб ЗСУ, противник протягом минулої доби вів безуспішні наступальні дії в районі населених пунктів Масютівка й Крохмальне.

Країна-агресор продовжує терор мирного населення області. Протягом минулої доби ворого завдав авіаційного удару в районі  Стельмахівки та Мілового Харківської області.

Під мінометними та артилерійськими обстрілами перебували щонайменше 30 населених пунктів, а саме:

  • Берестове,
  • Богуславка,
  • Бударки,
  • Варварівка,
  • Вовчанськ,
  • Вовчанські Хутори,
  • Гатище,
  • Глибоке,
  • Глушківка,
  • Дворічна,
  • Западне,  
  • Землянки,
  • Ізбицьке,
  • Кам'янка,
  • Кислівка,
  • Колодязне,
  • Красне Перше,
  • Кучерівка,
  • Мала Вовча,
  • Масютівка,
  • Мороховець,
  • Новомлинськ,
  • Петропавлівка,
  • Плетенівка,
  • Стариця,
  • Стрілеча,
  • Тернова,  
  • Тихе,
  • Уди,
  • Чугунівка.
Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 26 травня 2023 року.

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
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