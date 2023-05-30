30.05.2023 08:17 Рита Парфенова

Про стан бойових дій у Харківській області на 30 травня

Військові рф йдуть у наступ на Куп'янському напрямку з метою покращити своє тактичне положення.

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Генштаб ЗСУ, противник протягом минулої доби вів безуспішні наступальні дії в районі населених пунктів Масютівка й Крохмальне.



Країна-агресор продовжує терор мирного населення області. Протягом минулої доби ворого завдав авіаційного удару в районі Стельмахівки та Мілового Харківської області.



Під мінометними та артилерійськими обстрілами перебували щонайменше 30 населених пунктів, а саме:

Берестове,

Богуславка,

Бударки,

Варварівка,

Вовчанськ,

Вовчанські Хутори,

Гатище,

Глибоке,

Глушківка,

Дворічна,

Западне,

Землянки,

Ізбицьке,

Кам'янка,

Кислівка,

Колодязне,

Красне Перше,

Кучерівка,

Мала Вовча,

Масютівка,

Мороховець,

Новомлинськ,

Петропавлівка,

Плетенівка,

Стариця,

Стрілеча,

Тернова,

Тихе,

Уди,

Чугунівка.



