30.05.2023 08:35 Рита Парфенова

Рятувальники гасили наслідки обстрілів прикордонніх міст та сел Харківщини: Оперативна обстановка на ранок 26 травня

В результаті чисельних авіаційних і артилерійських ударів з боку окупантів по населеним пунктам Куп’янського і Чугуївського районів Харківщини трапились 5 пожеж.



facebook.com/DSNSKHARKIV

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Уранці 29 травня російські військові здійснили авіаційний удар по селищу Ківшарівка, що в Куп'янській громаді. Наслідком цього було виникнення пожеж у двох квартирах, знищено домашні речі. Рятувальники 44-ї Державної пожежно-рятувальної частини успішно приборкали полум'я протягом 20 хвилин, при цьому площі цих пожеж становили по 2 квадратних метри. У ході подальшої перевірки виявлено, що в результаті вибуху пошкоджені принаймні 3 житлові дев'ятиповерхівки, а також поранено 9 осіб, які перебували у своїх квартирах в цей час.



На ліквідацію пожежі, спричиненої ворожим обстрілом у с. Кутьківка Дворічанської громади, рятувальники 14-ї і 44-ї ДРПЧ виїхали 29 травня о 13:48. Загоряння виникло на території приватного домоволодіння. Там горів житловий будинок, 2 господарчі споруди та автомобіль. Загальна площа, охоплена вогнем, склала біля 100 кв.м. На місці події працювали 2 одиниці техніки та 10 чоловік особового складу ДСНС. О 14:21 вогнеборцям вдалось локалізувати пожежу та о 17:02 повністю ліквідувати її. Постраждалих немає.



Ще три пожежі від ворожих обстрілів виникли у м. Вовчанську Вовчанської громади. О 14:30 зайнявся приватний будинок на площі 150 кв.м. О 15:49 – також приватна оселя на площі 130 кв.м., постраждав 32-річний чоловік, який отримав опіки рук. Нарешті о 18:56 ворожий снаряд підпалив ще однин приватний будинок. Він горів на площі 60 кв.м. З цими пожежами боролись рятувальники 47-ї ДПРЧ, 66-го ДПРП та вогнеборці місцевої пожежної команди із селища Вільча. Всі вони були успішно ліквідовані.



Тричі рятувальники проводили обстеження місць ворожих ударів. Окрім зазначеного випадку у селищі Ківшарівка, перевірки відбулись у м. Куп’янську та с. Глушківка Курилівської громади. Там загалом пошкоджень і руйнацій зазнали 9 приватних домоволодінь. Без постраждалих.



Загалом протягом доби з 29 по 30 травня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 28 оперативних виїздів, з яких:

11 – на ліквідацію пожеж, з них 5 спричинені ворожими обстрілами;

3 – на перевірку місць ворожих обстрілів;

9 – для надання допомоги населенню;

5 – інші виїзди.



Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 58 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби під мінометними та артилерійськими обстрілами перебували щонайменше 30 населених пунктів Харківщини.



