30.05.2023 09:10 Рита Парфенова

15-річний хлопець з-під Харкова постраждав внаслідок збройної агресії рф в Україні

Станом на ранок 20 травня 2023 року більше ніж 1472 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії рф.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Офіс Генерального прокурора України.

29 травня внаслідок ракетного обстрілу ворогом смт. Ківшарівка Харківської області отримав поранення 15-річний хлопець.

Загалом з початку повномасштабної хдройної агресії рф проти Українги, за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 483 дитини загинули та понад 989 отримали поранення різного ступеня тяжкості.



Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.



Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 462, Харківській - 279, Київській - 128, Херсонській - 102, Запорізькій - 91, Миколаївській - 89, Дніпропетровській - 73, Чернігівській - 71, Луганській - 67.

Раніше РЕДПОСТ писав, що в результаті чисельних авіаційних і артилерійських ударів з боку окупантів по населеним пунктам Куп’янського і Чугуївського районів Харківщини трапились 5 пожеж.













