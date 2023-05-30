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30.05.2023  09:10   Рита Парфенова

15-річний хлопець з-під Харкова постраждав внаслідок збройної агресії рф в Україні

Станом на ранок 20 травня 2023 року більше ніж 1472 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії рф.

снаряд
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Офіс Генерального прокурора України.
 
29 травня внаслідок ракетного обстрілу ворогом смт. Ківшарівка Харківської області отримав поранення 15-річний хлопець.

Загалом з початку повномасштабної хдройної агресії рф проти Українги, за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 483 дитини загинули та понад 989 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 462, Харківській - 279, Київській - 128, Херсонській - 102, Запорізькій - 91, Миколаївській - 89, Дніпропетровській - 73, Чернігівській - 71, Луганській - 67.

Раніше РЕДПОСТ писав, що в результаті чисельних авіаційних і артилерійських ударів з боку окупантів по населеним пунктам Куп’янського і Чугуївського районів Харківщини трапились 5 пожеж.



 

 


Источник:   Офіс Генеральногог прокуррора
 Тэги:  дитина, харків, агресія росії
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