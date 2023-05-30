15-річний хлопець з-під Харкова постраждав внаслідок збройної агресії рф в Україні

Станом на ранок 20 травня 2023 року більше ніж 1472 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії рф.
Загалом з початку повномасштабної хдройної агресії рф проти Українги, за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 483 дитини загинули та понад 989 отримали поранення різного ступеня тяжкості.
Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 462, Харківській - 279, Київській - 128, Херсонській - 102, Запорізькій - 91, Миколаївській - 89, Дніпропетровській - 73, Чернігівській - 71, Луганській - 67.
Раніше РЕДПОСТ писав, що в результаті чисельних авіаційних і артилерійських ударів з боку окупантів по населеним пунктам Куп’янського і Чугуївського районів Харківщини трапились 5 пожеж.
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У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Вранці очікується сильний дощ. Після обіду він послабшає, але буде продовжувати йти до пізнього вечора.
30 травня відзначається День жіночої емансипації або, як його ще називають, День емансіпе.
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