30.05.2023 09:28

12 цивільних мешканців Харківщини поранені внаслідок ракетного удару та артобтрілів

Протягом минулої доби масовані обстріли військовими рф населених пунктів Харківської області призвели до поранень місцевого населення, пошкоджень житлових будинків й об'єктів промисловості.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА, ворог з використанням ракетного озброєння, артилерії, мінометів та авіації масовано обстрілював населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Ізюмського районів області.

За уточненими даними, внаслідок ракетного удару по смт Ківшарівка Куп'янського району, поранення зазнали 9 цивільних людей. В селищі пошкоджено будівлю гуртожитку, 2 приватні будинки та газопровід.



У с. Глушківка Куп'янського району обстрілами пошкоджено 5 приватних житлових будинків, господарчі споруди та лінію електропередач. Поранення зазнала жінка 60 років.



Внаслідок артилерійського обстрілу с. Глибоке Куп'янського району поранення зазнала 66-річна жінка.



У с. Богуславка Ізюмського району пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди.



Внаслідок обстрілів м. Вовчанськ Чугуївського району пошкоджено елеватор та зерносховище та інші об'єкти цивільної промисловості. Зруйновані житлові будинки, сталися пожежі. Поранення отримала жінка 36 років.

Раніше РЕДПОСТ писав, що в результаті чисельних авіаційних і артилерійських ударів з боку окупантів по населеним пунктам Куп’янського і Чугуївського районів Харківщини трапились 5 пожеж.



