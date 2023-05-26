Про стан бойових дій у Харківській області на 26 травня

Військові рф не припиняють спроб покращити своє тактичне положенн на Куп'янському напрімку.
Про це повідомили РЕДПОСТ з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Ворог обстрілях з авіації населені пункти Чайківку та Кислівку, намагався наступати в районі Масютівки.
Крім того, окупанти застосовували артилерію та міномети на обох напрямках, здійнив обстріли щонайменше 16 населених пунктів.
На Куп’янському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали:
На Слобожанському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів:
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Хороший день, щоб швидко і хоча б загалом закінчити все почате, до чого ви йшли останнім часом. Навряд чи все, за що ви сьогодні візьметеся, буде зроблено на п'ять із плюсом, але на тверду «четвірку» – цілком.
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