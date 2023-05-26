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26.05.2023  08:15   Рита Парфенова

Про стан бойових дій у Харківській області на 26 травня

Військові рф не припиняють спроб покращити своє тактичне положенн на Куп'янському напрімку.

Про це повідомили РЕДПОСТ з посиланням на Генштаб ЗСУ.

війна в Укріїні

Ворог обстрілях з авіації населені пункти Чайківку та Кислівку, намагався наступати в районі Масютівки.

Крім того, окупанти застосовували артилерію та міномети на обох напрямках, здійнив обстріли щонайменше 16 населених пунктів.

На Куп’янському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали:

  • Дворічна,
  • Западне,
  • Кислівка,
  • Масютівка,
  • Новомлинськ,
  • Тополі,
  • Фиголівка,

На Слобожанському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів:

  • Вовчанськ,
  • Лук’янці,  
  • Красне,
  • Нескучне,
  • Стрілеча,
  • Тернова,
  • Хатнє,
  • Черкаські Тишки,
  • Чугунівка.
Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 24 травня 2023 року.

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
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