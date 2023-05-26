Правоохоронці фіксують пошкодження внаслідок обстрілів Харківщини

Слідчі фіксують наслідки обстрілів населених пунктів Харківської області.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника поліції Харківської області Володимира Тимошка, ворог не припиняє щоденні обстріли мирного населення Харківщини.
Так, протягом доби з 25 по 26 травня ракетним ударам з боку армії країни-агресора піддавалися населені пункти Харківського, Куп'янського, Богодухівського та Чугуївського районів.
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Хороший день, щоб швидко і хоча б загалом закінчити все почате, до чого ви йшли останнім часом. Навряд чи все, за що ви сьогодні візьметеся, буде зроблено на п'ять із плюсом, але на тверду «четвірку» – цілком.
У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Удень піде дощ, який до вечора повинен послабшати.
У народному календарі 26 травня зветься Лукер'ї-Комарниці.
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