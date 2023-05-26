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26.05.2023  08:31   Рита Парфенова

Правоохоронці фіксують пошкодження внаслідок обстрілів Харківщини

Слідчі фіксують наслідки обстрілів населених пунктів Харківської області.

Слідчі фіксують наслідки обстрілів

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника поліції Харківської області Володимира Тимошка, ворог не припиняє щоденні обстріли мирного населення Харківщини.

Так, протягом доби з 25 по 26 травня ракетним ударам з боку армії країни-агресора піддавалися населені пункти Харківського, Куп'янського, Богодухівського та Чугуївського районів.

Працівники слідчо-оперативних груп та експерти-криміналісти задокументували 11 фактів пошкодження будинків та споруд внаслідок обстрілів. Слідчі відкрили кримінальні провадження.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби артилерійських та мінометних обстрілів з боку загарбників зазнали щонайменше 16 населених пунктів Харківської області.

 


Источник:   facebook/Володимир Тимошко
 Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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