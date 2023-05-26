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26.05.2023  09:10   Рита Парфенова

Нічні атаки "шахідами": Ворог ударив по Мерефі та Ізюму на Харківщині

Проти ночі на 26 травня військові рф завдали ударів за допомогою БПЛА "Шахед" по містам Мерефа та Ізюм у Харківській області.

вночі ворог вдарив шахідами по Мерефі та Ізюму
 
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА, в Мерефі пошкоджено цивільне підприємство, сталася пожежа. В Ізюмі постраждала будівля закладу освіти та гараж з сільгосптехнікою, сталися пожежі. Попередньо, внаслідок нічних ударів "Шахедами" ніхто не постраждав.

Протягом минулої доби ворог обстрілював населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів.

У Вовчанську Чугуївського району пошкоджено 2 житлових будинки та господарчі споруди.

Внаслідок обстрілу с. Мала Вовча Чугуївського району пошкоджено 4 приватні житлові будинки, господарчі споруди, сталася пожежа.

У с. Циркуни Харківського району пошкоджено приватний житловий будинок.

Внаслідок обстрілів м. Куп’янськ пошкоджено будинок та гараж.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби артилерійських та мінометних обстрілів з боку загарбників зазнали щонайменше 16 населених пунктів Харківської області.

 


Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  обстріл, харків, хова, агрессия россии
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