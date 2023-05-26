Нічні атаки "шахідами": Ворог ударив по Мерефі та Ізюму на Харківщині

Проти ночі на 26 травня військові рф завдали ударів за допомогою БПЛА "Шахед" по містам Мерефа та Ізюм у Харківській області.
Протягом минулої доби ворог обстрілював населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів.
У Вовчанську Чугуївського району пошкоджено 2 житлових будинки та господарчі споруди.
Внаслідок обстрілу с. Мала Вовча Чугуївського району пошкоджено 4 приватні житлові будинки, господарчі споруди, сталася пожежа.
У с. Циркуни Харківського району пошкоджено приватний житловий будинок.
Внаслідок обстрілів м. Куп’янськ пошкоджено будинок та гараж.
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Хороший день, щоб швидко і хоча б загалом закінчити все почате, до чого ви йшли останнім часом. Навряд чи все, за що ви сьогодні візьметеся, буде зроблено на п'ять із плюсом, але на тверду «четвірку» – цілком.
У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Удень піде дощ, який до вечора повинен послабшати.
У народному календарі 26 травня зветься Лукер'ї-Комарниці.
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