26.05.2023 09:29 Рита Парфенова

Харківщина на ранок 25 травня. Оперативна обстановка від ДСНС

Протягом доби з 25 по 16 травня 2023 року зафіксовано п'ять пожеж, спричинених ворожими обстрілами.



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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 26 травня

Близько третьої години дня 25 травня село Мала Вовча Вовчанської громади зазнало потужного артилерійського удару з боку російських окупаційний військ. На момент прибуття рятувальників стало відомо про велику пожежу, спричинену потраплянням боєприпасу. Горів приватний житловий будинок та 2 господарчі споруди на загальній площі 300 кв.м. О 18:30 пожежу ліквідували. Завдяки оперативності і професіоналізму рятувальників вдалось врятувати 2 сусідніх житлових будинки.



Крім того рятувальники здійснили 5 виїздів з метою обстеження місць ворожих обстрілів, а саме:

у селі Циркуни Харківського району пошкоджень зазнало приватне домоволодіння.

у місті Вовчанськ Чугуївського району обстріл пошкодив житлові будинки, господарчі споруди та гараж.

у місті Куп’янськ внаслідок обстрілу пошкоджено дах п'ятиповерхового будинку та вікна.

Постраждалих в жодному випадку не виявлено.



Протягом доби з 25 по 26 травня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 30 оперативних виїздів, з яких:

11 – на ліквідацію пожеж, з них 5 спричинені обстрілами з боку окупантів;

5 – на перевірку місць ворожих обстрілів;

11 – для надання допомоги населенню;

3 – інші виїзди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 84 одиниці вибухонебезпечних предметів.



В с. Протопопівка Балаклійської громади в результаті спрацювання невідомого вибухонебезпечного предмета загинув 39-річний мешканець. Детонація боєприпасу відбулась під час того, як загиблий рухався селом на мотоциклі з коляскою, перевозячи його в колясці. Чоловік загинув одразу. Також поранення отримав інший місцевий 45-ти років.

Проти ночі на 26 травня військові рф завдали ударів за допомогою БПЛА "Шахед" по містам Мерефа та Ізюм у Харківській області.









