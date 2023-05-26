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26.05.2023  09:29   Рита Парфенова

Харківщина на ранок 25 травня. Оперативна обстановка від ДСНС

Протягом доби з 25 по 16 травня 2023 року зафіксовано п'ять пожеж, спричинених ворожими обстрілами.


facebook.com/DSNSKHARKIV

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 26 травня

Близько третьої години дня 25 травня село Мала Вовча Вовчанської громади зазнало потужного артилерійського удару з боку російських окупаційний військ. На момент прибуття рятувальників стало відомо про велику пожежу, спричинену потраплянням боєприпасу. Горів приватний житловий будинок та 2 господарчі споруди на загальній площі 300 кв.м. О 18:30 пожежу ліквідували. Завдяки оперативності і професіоналізму рятувальників вдалось врятувати 2 сусідніх житлових будинки.

Крім того рятувальники здійснили 5 виїздів з метою обстеження місць ворожих обстрілів, а саме:

  • у селі Циркуни Харківського району пошкоджень зазнало приватне домоволодіння.
  • у місті Вовчанськ Чугуївського району обстріл пошкодив житлові будинки, господарчі споруди та гараж.
  • у місті Куп’янськ внаслідок обстрілу пошкоджено дах п'ятиповерхового будинку та вікна.

Постраждалих в жодному випадку не виявлено.

Протягом доби з 25 по 26 травня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 30 оперативних виїздів, з яких:

  • 11 – на ліквідацію пожеж, з них 5 спричинені обстрілами з боку окупантів;
  • 5 – на перевірку місць ворожих обстрілів;
  • 11 – для надання допомоги населенню;
  • 3 – інші виїзди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 84 одиниці вибухонебезпечних предметів.

В с. Протопопівка Балаклійської громади в результаті спрацювання невідомого вибухонебезпечного предмета загинув 39-річний мешканець. Детонація боєприпасу відбулась під час того, як загиблий рухався селом на мотоциклі з коляскою, перевозячи його в колясці. Чоловік загинув одразу. Також поранення отримав інший місцевий 45-ти років.

Проти ночі на 26 травня військові рф завдали ударів за допомогою БПЛА "Шахед" по містам Мерефа та Ізюм у Харківській області.



 


Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  пожежа, обстріл, харків, дснс, агрессия россии
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