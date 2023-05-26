26.05.2023 10:00 Рита Парфенова

Вивозили українське зерно до росії: СБУ оголошує підозру колаборантам на Харківщині

Двом колаборантам, які під час окупації Харківщини вивозили до росії українське зерно, заочно повідомлено про підозру.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника в Управлінні СБ України в Харківській області Владислава Абдулу.

За його словами, посібников ворога виявлено у Куп'янському та Ізюмському районах Харківської області.

Так, 58-річний мешканець Борівської громади Ізюмського району у травні минулого року, коли територія була окупована агресором, ввів в оману керівника місцевого фермерського господарства, запевнивши його, що буде приглядати за майном фермера і забезпечувати його збереження. Фермер на той час перебував на підконтрольній українській території. Отримавши усну згоду від власника, чоловік незаконно перереєстрував фермерське господарство за російським законодавством, «призначив» себе його директором, отримав від агресора так званий «патент на торгову діяльність» та зобов'язався сплачувати податки до бюджету окупантів.



Зловмисник вирощував на потужностях захопленого фермерського господарства велику рогату худобу, забезпечував м'ясом російських військовослужбовців, здійснював посів та збір пшениці з полів господарства, а також передав ворогу приміщення тракторної бригади господарства для ремонту військової техніки зс рф.



Також, у змові з окупантами самозваний «директор» незаконно вивіз до росії та реалізував понад 1,1 тис тонн насіння соняшника з попереднього врожаю, передавши частину виручених коштів представникам збройних формувань та окупаційної адміністрації країни-агресора.



Іншою зловмисницею виявилася 34-річна лаборантка одного з Куп'янських елеваторів.



У травні минулого року вона добровільно погодилася обійняти посаду «директора» сільськогосподарського підприємства, яке загарбники створили на базі захопленого українського елеватора. Зловмисниця отримала в окупаційній адміністрації кілька «патентів» на торгівлю зерном, зареєструвала новостворене підприємство у їхніх фейкових податкових органах, відкрила рахунки у російському банку та почала розпродавати наявну на зберіганні агропродукцію російським монополістам.



За даними слідства, зловмисниці вдалося здійснити кілька незаконних поставок української пшениці до росії загальною вагою близько 250 тонн.



З виручених від продажу коштів, «директорка» сплатила податки до бюджету окупантів.



Під час звільнення Харківщини ворожі пособники втекли разом з російсько-окупаційними військами і наразі переховуються від правосуддя на непідконтрольних територіях.



На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили кожному з фігурантів про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі агресору). Їм загрожує до 12 років тюрми.



Тривають комплексні заходи для притягнення зловмисників до відповідальності.



Викриття та документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ Харківської області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Раніше РЕДПОСТ писав, що Служба безпеки затримала 40-річного приватного підприємця з Куп’янського району, який займався вирощуванням та оптовим продажем сільськогосподарських культур.



