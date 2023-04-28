28.04.2023 10:01 Рита Парфенова

Колаборант, який вивіз з Харківщини до росії понад тисячу тонн українського зерна, затриманий СБУ

Служба безпеки затримала 40-річного приватного підприємця з Куп’янського району, який займався вирощуванням та оптовим продажем сільськогосподарських культур.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника в Управлінні СБ України в Харківській області Владислава Абдулу.

За його словами, цей чоловік після захоплення частини регіону підтримав російських загарбників і добровільно почав співпрацювати з місцевою окупаційною адміністрацією рф.



Встановлено, що у серпні минулого року він отримав від агресора так званий «торговий патент на торгівлю зерном».



При цьому колаборант взяв на себе «зобов’язання» щодо сплати податків до бюджету країни-агресора.



За даними слідства, протягом місяця він незаконно вивіз до росії понад 1 тисячу тонн української пшениці на загальну суму майже 5 млн грн.



Там він реалізовував агропродукцію російським монополістам і отримував від них розрахунок у рублях.



Після звільнення району зловмисник намагався «залягти на дно» і таким чином уникнути правосуддя.



Однак, співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали.



На підставі зібраних доказів фігуранту повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).



Наразі йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.



Заходи з викриття і затримання колаборанта проводили співробітники СБУ в Харківській області спільно зі слідчими Національної поліції за процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури.

Раніше РЕДПОСТ писав, що до суду передана справа депутата з Харківщини, який вивозив українське зерно до рф та сплачував податки в Росії.



