24.04.2023 10:58 Рита Парфенова

Депутат з Харківщини вивозив українське зерно до рф, сплачуючи податки в росії

За пособництво окупантам чоловікові загрожує до 12 років за гратами.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську прокуратуру, під час окупації села Кругляківка Куп'янського району, депутат, який є фактичним власником сільськогосподарських підприємств, надавав допомогу ворожій армії. Зокрема, він запропонував окупантам свою допомогу в незаконному вивезенні зерна з України. Частину врожаю було бередано російським військовим, а іншу частину - до російської федерації з отриманням прибутку військовими ворожої армії.



Працівники перевозили всю зернову продукцію на склади одного з підприємств, які належали депутату, після чого воно вивозилось на автомобілях з російськими номерами в супроводі військ держави-агресора.



Додатково, депутат здійснив перереєстрацію своїх підприємств відповідно до законодавства РФ, щоб сплатити податки до російського бюджету.



Також обвинувачений добровільно передавав російським військовим пальне, м‘ясо худоби та автомобілі підприємств. Крім того, колаборант надав російським військовим доступ до приміщень сільськогосподарських підприємств для базування та ремонту ворожої військової техніки.



Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо депутата Курилівської сільської ради Куп’янського району за фактом колабораційної діяльності (ч. 4 ст. 111-1 КК України) та за фактом пособництва державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України).



Зараз обвинувачений перебуває під вартою. Його судитимуть у Київському районному суді м. Харкова.



Максимальна санкція статей передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області чоловік очолював окупаційний лісгосп.



