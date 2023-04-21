    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У Харківській області чоловік очолював окупаційний лісгосп
21.04.2023  14:35   Віталій Хінєвіч

У Харківській області чоловік очолював окупаційний лісгосп

Завершено спецрозслідування щодо чоловіка, який очолив окупаційний лісгосп у Куп’янську.

зрадник
 
Об этмо сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.
 
За даними слідства, 40-річний чоловік, мешканця села Руська Лозова пішов на співпрацю з російськими загарбниками та обійняв посаду «и. о. начальника управления лесного хозяйства» так званої «ВГА Купянского района Харьковской области». 
 
«Посадовець» виконував низку функцій, насамперед — координував виробничу діяльність фейкового «Купянского лесного хозяйства», створеного на базі українського підприємства. 
Також колаборант формував та погоджував бюджет для виплати заробітної плати у російських рублях працівникам вказаного підприємства. 
 
Своїм підлеглим обвинувачений надавав вказівки щодо заготівлі деревини та здійснення перереєстрації усіх транспортних засобів, укладання трудових договорів та їх реєстрації в органах окупаційної влади.  
 
Наразі колаборант перебуває у розшуку: його судитимуть заочно у Київському районному суді м. Харкова. 
 
Досудове розслідування проводили слідчі СУ ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Управління стратегічних розслідувань в Харківській області ДСР НПУ.
 
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що колаборант-транспортник з Харківщини викритий СБУ.

Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  агрессия россии, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
21.04 Надзвичайні події Колаборант-транспортник з Харківщини викритий СБУ 21.04 Надзвичайні події Харківщина на ранок 21 квітня. Оперативна обстановка від ДСНС 21.04 Надзвичайні події Без постраждалих, але з руйнуваннями: ворог обстрілює Куп'янськ та навколишні населені пункти Харківщини
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 