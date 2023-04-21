21.04.2023 14:35 Віталій Хінєвіч

У Харківській області чоловік очолював окупаційний лісгосп

Завершено спецрозслідування щодо чоловіка, який очолив окупаційний лісгосп у Куп’янську.

Об этмо сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

За даними слідства, 40-річний чоловік, мешканця села Руська Лозова пішов на співпрацю з російськими загарбниками та обійняв посаду «и. о. начальника управления лесного хозяйства» так званої «ВГА Купянского района Харьковской области».

«Посадовець» виконував низку функцій, насамперед — координував виробничу діяльність фейкового «Купянского лесного хозяйства», створеного на базі українського підприємства.

Також колаборант формував та погоджував бюджет для виплати заробітної плати у російських рублях працівникам вказаного підприємства.

Своїм підлеглим обвинувачений надавав вказівки щодо заготівлі деревини та здійснення перереєстрації усіх транспортних засобів, укладання трудових договорів та їх реєстрації в органах окупаційної влади.

Наразі колаборант перебуває у розшуку: його судитимуть заочно у Київському районному суді м. Харкова.

Досудове розслідування проводили слідчі СУ ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Управління стратегічних розслідувань в Харківській області ДСР НПУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.



