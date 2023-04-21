21.04.2023 14:50 Віталій Хінєвіч

Задушив брата на очах матері: у Харкові судитимуть чоловіка

В одній із квартир сталася сварка між родичами, яка призвела до трагедії.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Під час досудового розслідування встановлено, що 31 січня цього року обвинувачений перебував вдома по вулиці Героїв Сталінграду у місті Харкові разом зі своїм 41-річним рідним братом та матір‘ю.

Під час сварки 33-річний чоловік вдарив брата, від чого той впав на диван. Користуючись тим, що внаслідок сутички чоловік опинився на дивані лежачи на животі, обвинувачений задушив його. 41-річний чоловік помер на місці від механічної асфікції.

Правоохоронці затримали братовбивцю у порядку ст. 208 КПК України. На цей час обвинувачений перебуває під вартою. Його судитимуть у Комінтернівському районному суду міста Харкова.

Санкція статті (ч. 1 ст. 115 КК України) передбачає покарання у виді позбавлення волі строком від семи до п’ятнадцяти років.

Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині чоловік убив дружину та скинув тіло у вигрібну яму.



