21.04.2023 14:59 Дмитро Колонєй

Афера на 2 мільйони гривень: харківська кіберполіція спіймала шахраїв

Харківські правохоронці викрили учасників двох злочинних угруповань.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ГУ Нацполіції, в одному угрупованні об’єдналися 13 осіб, які створили та адміністрували спільноту в «Телеграм», де розміщували інструкції та фішингові посилання для інших членів шахрайської групи.

Злодюги далі розсилали ці посилання під виглядом пропозицій оформлення фінансових виплат, отримання коштів за проданий товар. Дані, введені користувачами на фішингових сайтах, автоматично ставали відомі фігурантам. Аналогічну схему реалізували і троє жителів Дніпропетровщини.

За оперативними даними, від протиправних дій обох злочинних угруповань постраждала щонайменше тисяча осіб.

Кіберполіція нагадує громадянам про небезпеку переходу за підозрілими гіперпосиланнями, адже за ними може ховатися фішинговий ресурс. Рекомендуємо ніколи не вводити конфіденційні дані на підозрілих сайтах.



