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21.04.2023  15:15   Віталій Хінєвіч

Енергетики продовжують відновлювати світло у Богодухівському районі

Фахівці Золочівського району електричних мереж (РЕМ) повернули електрику у частину села Карасівка.

Харківські комунальники
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Харьковвобленерго».
 
Як повідомив очільник Золочівського РЕМ Віталій Олійник, основні роботи з відновлення електропостачання в цьому населеному пункті було виконано вже давно. 
 
Щодо підключення окремих будинків, то в першу чергу лінії підводять у ті будинки, де є мешканці. 
 
"Коли люди, які поїхали через війну, повертаються, вони звертаються до нас з проханням відновити електропостачання. І тоді ми вже завершуємо свою роботу. Зараз заживили частину Карасівки, де у нас знаходиться 13 точок обліку. В основному, це дачні будинки", - розповів Віталій Олійник.
 
За його словами, щоб повернути світло в цю частину села, енергетикам довелося відремонтувати 14 прольотів повітряної лінії 0,4 кВ.
 
"Роботи ускладнюють погодні умови, адже техніка грузне у багнюці. Але ми продовжуємо працювати. Коли встановиться суха погода, плануємо підключити чергових споживачів у селі Дуванка. Окрім того, чекаємо на розмінування в районі Костянтинівки, щоб провести ремонт повітряної лінії 10 кВ і заживити ще більше споживачів", - зазначив керівник Золочівського РЕМ.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що комунальники у Харкові ліквідували аварійні ситуації.
 

Источник:   Харківобленерго
 Тэги:  жкг, харків
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