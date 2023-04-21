21.04.2023 15:15 Віталій Хінєвіч
Енергетики продовжують відновлювати світло у Богодухівському районі
Фахівці Золочівського району електричних мереж (РЕМ) повернули електрику у частину села Карасівка.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на АТ «Харьковвобленерго».
Як повідомив очільник Золочівського РЕМ Віталій Олійник, основні роботи з відновлення електропостачання в цьому населеному пункті було виконано вже давно.
Щодо підключення окремих будинків, то в першу чергу лінії підводять у ті будинки, де є мешканці.
"Коли люди, які поїхали через війну, повертаються, вони звертаються до нас з проханням відновити електропостачання. І тоді ми вже завершуємо свою роботу. Зараз заживили частину Карасівки, де у нас знаходиться 13 точок обліку. В основному, це дачні будинки", - розповів Віталій Олійник.
За його словами, щоб повернути світло в цю частину села, енергетикам довелося відремонтувати 14 прольотів повітряної лінії 0,4 кВ.
"Роботи ускладнюють погодні умови, адже техніка грузне у багнюці. Але ми продовжуємо працювати. Коли встановиться суха погода, плануємо підключити чергових споживачів у селі Дуванка. Окрім того, чекаємо на розмінування в районі Костянтинівки, щоб провести ремонт повітряної лінії 10 кВ і заживити ще більше споживачів", - зазначив керівник Золочівського РЕМ.
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