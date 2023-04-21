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21.04.2023  13:00   Віталій Хінєвіч

На Харківщині чоловік убив дружину та скинув тіло у вигрібну яму

Трагічна подія сталась 25 грудня минулого року в селі Яковлівка Лозівського району.

вбив дружину
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Повідомляється, що в одному з домоволодінь між 51-річним чоловіком та його співмешканкою виникла сміття. У ході конфлікту обвинувачений схопив кухонний ніж і вдарив ним жінку в грудну клітину. Від гострої крововтрати потерпіла померла на місці. 
 
Щоб приховати злочин, зловмисник скинув труп своєї жертви у вигрібну яму на території домоволодіння. Однак це не допомогло уникнути відповідальності — вже наступного дня його затримали правоохоронці. 
 
Під час судового розгляду обвинувачений визнав вину лише частково. Чоловік пояснив, що під час сварки жінка замахнулась на нього ножем. За його словами, коли він намагався забрати ніж у неї, то випадково повернув лезом у бік потерпілої, а жінка, похитнувшись, сама напоролась на ніж.
 
Зловмиснику призначено покарання у виді 13 років позбавлення волі.
 
Обвинувальний вирок виніс Лозівський міськрайонний суд Харківської області. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що колаборант-транспортник з Харківщини викритий СБУ.
 

Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  кримінал, харків
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