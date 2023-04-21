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21.04.2023  12:40   Віталій Хінєвіч

Жителів Харківської області закликають вакцинуватися від кору

Харківщина забезпечена вакциною проти кору. На обласному аптечному складі наявні близько 7300 доз вакцини.

вакцинація
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Останній спалах кору на Харківщині зафіксували у 2018-2019 роках. Проте лікарі наголошують: кір – небезпечне та заразне інфекційне захворювання. Аби уберегтися від інфікування, необхідна вчасна вакцинація.  
 
«Дітям потрібно проводити щеплення 2 рази – у віці 12 місяців і 6 років, відповідно до графіка щеплень. Якщо доросла людина не вакцинувалася раніше або не має відомостей про щеплення, то необхідно пройти консультацію у сімейного лікаря й у разі його рекомендації - зробити щеплення», - зазначає заступниця директора Департаменту охорони здоров’я Харківської ОВА Жанна Овчарова.
 
Вона також повідомила, що за останні 3 місяці в області вакцинувалися майже 3500 осіб.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що кімнату сенсорної релаксації відкрили дитячій лікарні Харкова (фото).
 

Источник:   ХОВА
 Тэги:  харків, вакцинація
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