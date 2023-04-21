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21.04.2023  12:39   Рита Парфенова

Розмінування Харківської області: інформація від піротехніків

Протягом доби 20 квітня 2023 року піротехнічні підрозділи ДСНС у Харківській області знешкодили 105 вибухових предметів.

Сапер ДСНС у Харківській області

У прес-службі ДСНС розповіли, як триває гуманітарне розмінування Харківщини, повідомляє РЕДПОСТ.

20 квітня піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 12,7 га території в Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області, а також 19,6 км ліній електропередач.

Саперами виявлено та знешкоджено 105 одиниць ворожих мін, вибухівок та боєприпасів.

До робіт залучалися 38 піротехнічних розрахунків ДСНС у складі 193 сапера та 77 одиниць техніки.

Загалом, починаючи з 8 вересня 2022 року, піротехніки обстежили близько 2202 га території, 260 км автомобільних доріг, 1223,8 км ЛЕП, 159 км залізничних колій та 189 км газопроводів, де виявлено та знешкоджено 57 тис. 538 ВНП.

Раніше РЕДПОСТ писав, що щонайменше 9 населених пунктів Харківщини постраждали від обстрілів військових рф.

Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  розмінування, дснс, харьков, харків
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