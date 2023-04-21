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21.04.2023  12:15   Віталій Хінєвіч

Правоохоронці встановили особу, яка використовувала піротехніку біля Ботанічного саду (відео)

Увечері 20 квітня у соціальних мережах з'явилося відео, на якому відображено роботу піротехніки.

поліція
 
Начальника поліції Харківської області Володимир Тимошко повідомив, що особу, яка вчора запускала піротехнічні засоби в районі Ботанічного саду, встановлена.
 
З ним проводяться відповідні процесуальні дії, в рамках чинного законодавства.
 
Слід зазначити, що Верховна Рада ухвалила в цілому законопроект №7438 про посилення контролю за використанням та обігом піротехнічних виробів в Україні.
 

Раніше РЕДПОСТ писав, що колаборант-транспортник з Харківщини викритий СБУ.


Источник:   Володимир Тимошко
 Тэги:  події, харків
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