Правоохоронці встановили особу, яка використовувала піротехніку біля Ботанічного саду (відео)

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Гороскоп на 21 квітня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки День схиляє до спокійної рутинної роботи, тому у вас є шанс переробити масу давно запланованих справ.

Прогноз погоди у Харкові на 21 квітня У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Дрібний дощ йтиме весь час. Удень він посилиться, а до вечора послабшає.