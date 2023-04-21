Правоохоронці встановили особу, яка використовувала піротехніку біля Ботанічного саду (відео)

Увечері 20 квітня у соціальних мережах з'явилося відео, на якому відображено роботу піротехніки.
Раніше РЕДПОСТ писав, що колаборант-транспортник з Харківщини викритий СБУ.
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День схиляє до спокійної рутинної роботи, тому у вас є шанс переробити масу давно запланованих справ.
У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Дрібний дощ йтиме весь час. Удень він посилиться, а до вечора послабшає.
21 квітня кожного року відзначається Всесвітній день творчості та інноваційної діяльності.
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