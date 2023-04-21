21.04.2023 10:01 Рита Парфенова

Колаборант-транспортник з Харківщини викритий СБУ

Під час заходів зі стабілізації ситуації в районах Харківщини, що були деокуповані, співробітники Служби безпеки України викрили ще одного прихильника ворожої сторони.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника в Управлінні Служби безпеки України в Харківській області Владислава Абдулу.

За його словами, колаборантом виявився 42-річний мешканець м. Балаклія, який під час захоплення частини регіону приєднався до лав місцевої окупаційної адміністрації.



У червні 2022 року чоловік добровільно погодився керувати транспортним підрозділом Ізюмської ВЦА окупантів, з місцем постійної роботи у захопленій Балаклії.



На цій "посаді" він фактично організовував роботу автотранспортної сфери на території Балаклійської ОТГ:

встановлював та затверджував маршрути міського транспорту;

відповідав за забезпечення підприємств та установ автотранспортом і паливно-мастильними матеріалами;

здійснював підбір нових працівників;

проводив співбесіди з кандидатами на посади водіїв;

брав участь у нарадах керівників окупаційної влади.

Основний документообіг відділу - путьові листи, накладні тощо, зловмисник вів за російськими формами та зразками, що затверджені постановами "госкомстату рф".



Напередодні деокупації колаборант втік з Балаклії разом з російськими солдатами і наразі переховується від українського правосуддя на непідконтрольних територіях.



За матеріалами СБУ чоловіку оголошено заочну підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).



Тривають комплексні заходи для встановлення його місця перебування та притягнення до відповідальності за злочини проти України.



Викриття і документування протиправної діяльності колаборанта здійснювали співробітники СБУ Харківської області спільно зі слідчими Національної поліції за процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області.

Раніше РЕДПОСТ писав, що Служба безпеки України викрила колишньогой депутата-комуніста, який роздавав жителям Харківщини «агітки» на підтримку окупантів.



