Харківщина на ранок 21 квітня. Оперативна обстановка від ДСНС

Протягом доби з 20 по 21 квітня 2023 року пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 21 квітня.
Протягом доби з 20 по 21 квітня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 12 оперативні виїзди, з яких:
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 105 одиниць вибухонебезпечних предметів.
Раніше РЕДПОСТ писав, що у смт Солоницівка трапилася пожежа у 9-поверховому житловлому будинку.
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