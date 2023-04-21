21.04.2023 09:35 Рита Парфенова

Харківщина на ранок 21 квітня. Оперативна обстановка від ДСНС

Протягом доби з 20 по 21 квітня 2023 року пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано.



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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 21 квітня.

Протягом доби з 20 по 21 квітня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 12 оперативні виїзди, з яких:

7 – на ліквідацію пожеж;

1 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;

3 – для надання допомоги населенню і поліції;

1 – інші виїзди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 105 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у смт Солоницівка трапилася пожежа у 9-поверховому житловлому будинку.



