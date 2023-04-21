21.04.2023 09:19 Рита Парфенова

Пожежа під Харковом: опівночі 10 людей опинилися на вулиці

Рятівники гасили пожежу під Харковом та евакуювали мешканців постраждалої дев'ятиповерхівки.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу ДСНС України в Харківській області.

Близько опівночі 20 квітня сталась пожежа в електрощитовій 9-поверхового житлового будинку на вулиці Сумський Шлях, 54 у селищі Солоницівка Харківського району.

Пожежа виникла на 1-му поверсі та охопила площу 2 квадратних метри, що призвело до сильного задимлення. Вогонь швидко розповсюдився на верхні поверхи, загрожуючи мешканцям будинку.

Щоб забезпечити безпеку жителів, було прийнято рішення про негайну евакуацію, за якою було виведено 10 осіб з небезпечної зони під супровід рятувальників.

21 квітня о 00.58 пожежу локалізували вогнеборці, а за 11 хвилин після першої години ночі її ліквідували. Для гасіння вогню залучались 3 одиниці техніки та 11 чоловік особового складу ДСНС.

Раніше РЕДПОСТ писав, що через вибух газу загинув чоловік у Харківській області.





Источник: ГУ ДСНС

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