21.04.2023 10:35 Рита Парфенова

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 21 квітня

За добу офіційно зареєстровано 10 випадків зараження коронавірусом у Харкові.



labcenter.kh.ua

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланнмя на Центрі лабораторних досліджень, усього за добу у Харкові та області діагностували 38 випадків зараження коронавірусом.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 320 314 осіб. Одужало 310 983 особи, на сьогоднішній день перебуває під медичним спостереженням 1976 осіб. За добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, дві людини померли.

Також у лабцентрі уточнили кількість хворих по районах Харківщини:

21 – мешканці Харківського району (у тому числі 10 харків'ян);

7 – Ізюмського,

4 – Богодухівського,

3 – Красноградського,

2 – Чугуївського,

1 – Лозівського.

Раніше РЕДПОСТ інформував про статистику коронавірусу в Харкові та області на 20 квітня.



