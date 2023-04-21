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21.04.2023  10:35   Рита Парфенова

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 21 квітня

За добу офіційно зареєстровано 10 випадків зараження коронавірусом у Харкові.


labcenter.kh.ua

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланнмя на Центрі лабораторних досліджень, усього за добу у Харкові та області діагностували 38 випадків зараження коронавірусом. 

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 320 314 осіб. Одужало 310 983 особи, на сьогоднішній день перебуває під медичним спостереженням 1976 осіб. За добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, дві людини померли.

Також у лабцентрі уточнили кількість хворих по районах Харківщини:

  • 21 – мешканці Харківського району (у тому числі 10 харків'ян);
  • 7 – Ізюмського,
  • 4 – Богодухівського,
  • 3 – Красноградського,
  • 2 – Чугуївського,
  • 1 – Лозівського.

 

Раніше РЕДПОСТ інформував про статистику коронавірусу в Харкові та області на 20 квітня.

 


Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавірус, харків
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