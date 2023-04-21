Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 21 квітня

За добу офіційно зареєстровано 10 випадків зараження коронавірусом у Харкові.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланнмя на Центрі лабораторних досліджень, усього за добу у Харкові та області діагностували 38 випадків зараження коронавірусом.
З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 320 314 осіб. Одужало 310 983 особи, на сьогоднішній день перебуває під медичним спостереженням 1976 осіб. За добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, дві людини померли.
Також у лабцентрі уточнили кількість хворих по районах Харківщини:
Раніше РЕДПОСТ інформував про статистику коронавірусу в Харкові та області на 20 квітня.
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День схиляє до спокійної рутинної роботи, тому у вас є шанс переробити масу давно запланованих справ.
У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Дрібний дощ йтиме весь час. Удень він посилиться, а до вечора послабшає.
21 квітня кожного року відзначається Всесвітній день творчості та інноваційної діяльності.
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