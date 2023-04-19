19.04.2023 16:35 Рита Парфенова

Колишній депутат-комуніст роздавав жителям Харківщини «агітки» на підтримку окупантів

Служба безпеки викрила ще одного ворожого поплічника у результаті комплексних заходів у Харківській області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника в Управлінні СБ України в Харківській області Владислава Абдулу.

За його словами, у колабораційній діяльності викрито колишнього народного депутата України третього скликання від забороненої комуністичної партії.



Після початку повномасштабного вторгнення він підтримав російських загарбників та вирішив допомагати їм у війні проти нашої держави.



Зловмисник власноруч роздавав проросійські агітаційні листівки мешканцям Харківського району та намагався переконати їх у «правильності» дій кремля.



Ініційована СБУ комплексна судова психолого-лінгвістична експертиза підтвердила незаконність дій ворожого агітатора.



Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виготовлення та поширення матеріалів, в яких міститься виправдовування збройної агресії рф проти України).



Розслідування проводять співробітники СБУ у Харківській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури.

Раніше РЕДПОСТ писав, що Служба безпеки викрила ворожого поплічника, який займався бюджетними питаннями.



