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19.04.2023  16:28   

В Індустріальному районі Харкова готуються до висадки квітів (фото)

Понад тридцять тисяч рослин чекають в теплиці своєї черги на висадку в парках Іідустріального району.

Харків, теплиця
Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

Працівники вирощують рослини у нещодавно побудованій теплиці на території парку "Зелений гай". Спеціалісти розповідають, що в найближні два тижні, залежно від погоди, рослини буде висаджено в ґрунт.

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Тэги:  харків, рослини, квіти, парк, зелений гай
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