19.04.2023 16:16 Дмитро Колонєй

Ревнивий загарбник вбив мешканку Харківщини під час окупації

Прокуратура Харківщини отримала дозвіл на проведення спецрозслідування щодо російського військового.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Харківську прокуратуру, на початку березня 2022 р. ЗС РФ окупували Ізюм Харківської області. У травні 2022 року російські військові залицялисядо 36-річної жінки, але бачили, що жінка не реагує на їхні «компліменти» та вирішили вигадати історії про те, що заберуть її в РФ заради «кращого життя».

2 червня 2022 року жінка підійшла до штабу окпаційної армії, бо тут був WI-FI, аби зателефонувати до свого брата з Івано-Франківської області. Тим часом зі штабу вийшов російський військовий, який мав дружіну у РФ, але ревнував жінку до інших залицяльників та вистрілив жінці просто в груди та вбив її. Підозрюваний оголошений у розшук.

Постанову про проведення спеціального досудового розслідування було ухвалено слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова.



