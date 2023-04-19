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19.04.2023  16:16   Дмитро Колонєй

Ревнивий загарбник вбив мешканку Харківщини під час окупації

Прокуратура Харківщини отримала дозвіл на проведення спецрозслідування щодо російського військового.

Вбив жінку через ревнощі загарбник під час окупації міста Харківщини
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську прокуратуру,  на початку березня 2022 р. ЗС РФ окупували Ізюм Харківської області. У травні 2022 року російські військові залицялисядо 36-річної жінки, але бачили, що жінка не реагує на їхні «компліменти» та вирішили вигадати історії про те, що заберуть її в РФ заради «кращого життя».
 
 
Вбив жінку через ревнощі загарбник під час окупації міста Харківщини
 
2 червня 2022 року жінка підійшла до штабу окпаційної армії, бо тут був WI-FI, аби зателефонувати до свого брата з Івано-Франківської області. Тим часом зі штабу вийшов російський військовий, який мав дружіну у РФ, але ревнував жінку до інших залицяльників та вистрілив жінці просто в груди та вбив її. Підозрюваний оголошений у розшук.
 
Вбив жінку через ревнощі загарбник під час окупації міста Харківщини
 
Постанову про проведення спеціального досудового розслідування було ухвалено слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що встановлено ім'я військового рф, який вбив працівника лікарні під час окупації Харківщини.
 

Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  смерть, вбивство, харків, агрессия россии, ревонощі, жінка
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