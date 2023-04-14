14.04.2023 14:00 Віталій Хінєвіч

Займався бюджетними питаннями: на Харківщині викрили поплічника окупантів

Служба безпеки викрила ще одного ворожого поплічника у результаті стабілізаційних заходів у звільнених районах Харківської області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника в Управлінні СБ України в Харківській області Владислава Абдулу.

Зловмисником виявився 55-річний мешканець смт Дворічна Куп'янського району, який під час повномасштабного вторгнення підтримав російських загарбників.

Під час захоплення частини регіону він приєднався до лав місцевої окупаційної адміністрації.

У серпні 2022 року чоловік добровільно погодився на фейкову посаду виконуючого обов'язки начальника управління фінансів ВЦА Куп'янського району Харківської області.

На цій "посаді" зловмисник організовував роботу зі складання та виконання грабіжницького бюджету рашистів, планував їхні доходи та витрати, контролював виконання планів окупаційної адміністрації з бюджетних надходжень, готував фінансові звіти для гауляйтера Куп'янського району.

Після деокупації району колаборант втік до Харкова, де намагався "загубитися" серед людей та уникнути передбаченої законом відповідальності. Втім, оперативники спецслужби встановили його місцезнаходження та затримали.

За матеріалами СБУ чоловіку повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу - тримання під вартою.

Викриття і документування протиправної діяльності колаборанта здійснювали співробітники СБУ Харківської області спільно зі слідчими Національної поліції за процесуального керівництва Куп'янської окружної прокуратури Харківської області.



